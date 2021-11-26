北富銀創新「AI風控」客戶體驗佳 投資意向增四成

台北富邦銀行數位創新成果豐碩，率先將AI人工智能運用於理財客 戶風險屬性評估中，開發出全台首個財富管理「AI風控」， 透過對客戶體驗的優化，帶動財管客戶投資意向大增四成，榮獲《 數位銀行家(The Digital Banker)》「2021全球個人金融銀行創新大獎」之「 最佳機器學習創新獎(Outstanding Machine Learning Initiative)」，對北富銀數位創新實力給予高度肯定。

北富銀風控長陳弘儒表示，目前在財富管理的風險控管上， 包含有產品盡職調查、客戶風險評估、 投資適宜性及組合集中度評估、交易後預警等多個面向， 其中客戶風險評估直接攸關客戶能否投資及投資配置， 挑戰性特別高。過往銀行多採質化分析，藉由訪談、 調查輔以經驗來分析客戶風險狀況，會帶入較多人為主觀判斷， 容易與客戶風險偏好及可承受風險損失能力產生落差。 隨著數位科技日新月異，北富銀首開業界先河將AI人工智能技術應 用在客戶風險評估，對超過5萬筆投資理財資料進行深度分析， 結合機器學習技術構建風險屬性評估模型（Customer Risk Attribute Assessment Model，簡稱CRAAM），可大幅提升分析效率， 提供更客觀準確的評估結果， 為客戶創造良好的投資體驗。

這套「AI風控」系統自2020年5月上線後， 以其高效及精準廣獲財管客戶認可，不僅客戶投資意向大增， 整體財管資產規模更呈現雙位數成長，行內相關客訴也降低達三成。 良好的Fintech應用成效，讓北富銀「AI風控」 除了獲得本屆《數位銀行家》大獎外，還勇奪《世界經濟雜誌( World Economic Magazine)》「最佳人工智能及機器學習創新應用獎」， 創新性備受市場關注。

陳弘儒分析，隨著線上金融業務發展，風險模式將頻繁變化， 人工智能可望逐漸展現其快速迭代和自動化處理優勢， 成為金融業提升服務品質、保障客戶權益的最佳隊友。 日後北富銀會持續拓展「AI風控」應用場景， 例如將其與海外市場或產品風險評級等多元服務進行結合， 加速財管業務數位轉型，強化台灣金融競爭力，朝「生活即金融、 金融即生活」目標邁進。