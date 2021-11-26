《PLAY深坪來-深坑坪林烏來散策》由深坑、坪林和烏來三區的六所國中和國小教師團隊編簒，呈現豐富環境資源及在地特色。（照片由新北市教育局提... 《PLAY深坪來-深坑坪林烏來散策》由深坑、坪林和烏來三區的六所國中和國小教師團隊編簒，呈現豐富環境資源及在地特色。（照片由新北市教育局提供）

新北市教育局今(26)日在深坑國小百年禮堂舉辦「 PLAY深坪來-深坑坪林烏來文史生態區域課程」專書發表會， 坪林國小學生現場帶著15本文史書遊歷新北市各區介紹景點及美食 ，啟動儀式由副市長劉和然拿著深坑、坪林及烏來區特產投入「 神奇製造機」中，產出三本深坑、坪林、烏來散策， 同時宣布全新北市29行政區域，16本文史全集露出， 歡迎大家一起探索新北面貌。

新北市副市長劉和然表示，過去的歷史造就了現在及未來的成就， 認同自己就從認識家鄉文化開始。新北市自2010年至今10年完成2 9行政區共16本文史生態區域課程專書，最後一本《PLAY深坪 來-深坑坪林烏來散策》，結合各級學校教師、在地文史工作者， 踏查田野巷弄，以輕鬆愉悅的輕旅行風格，呈現深坑、坪林、 烏來的豐富環境資源。

新北市於2020年手作修復「淡蘭古道」這條國家級綠道，該書結合了淡蘭古道重要景點茶山古道及闊瀨吊橋， 帶領讀者遊歷淡蘭古道沿線發生大小事，吸引讀者攜帶方便的散策， 輕鬆來淡蘭旅程。

新北市教育局表示，今年成立戶外與海洋教育中心，透過生態文史專書、 課程發展、體驗路線、整合各機關單位之場域資源， 帶領學生認識鄉土及關懷環境。本次也搭配專書，規劃3梯次親子戶 外體驗活動，讓民眾實地走讀路線，作為師生、 親子或全民戶外學習與休閒遊憩指引。

深坑國小郭雄軍校長表示，本書是由深坑、 坪林和烏來三區的六所國中和國小教師團隊編簒， 有別以往紀錄在地文史的書籍，而是以輕鬆愉悅的輕旅行風格， 呈現深坑、坪林、烏來的豐富環境資源及在地特色， 像深坑區以豆腐聞名、坪林區乃是以文山包種茶重鎮， 透過認識自己的家鄉、愛自己的家鄉，是非常好的教育方式。 這些歷史人文和旅遊景點都有收錄在這本專書裡面， 希望大家能深入探索新北各區的特色，讓學習走進真實生活， 鼓勵學生不僅從課本獲取知識，更要懂得親近土地、 走入社會文化場域，探索與認識世界。

歷年全系列的文史專書電子書免費閱讀請至「 新北市永續環境教育中心-資源平臺-文史專書」區(網址：htt ps://www.sdec.ntpc.edu.tw/p/ 412-1000-291.php)，PLAY深坪來實體書籍購 買可洽教育局秘書室：電話：29603456分機2702。 另有興趣參加3梯次親子戶外體驗活動者，可於11月29日起以電 話或傳真至深坑國小(輔導主任)、坪林國小(教導主任)及烏來國 中小(總務主任)報名參加。

《PLAY深坪 來-深坑坪林烏來散策》發表會邀請到文史生態區域課程全集歷任主編一同見證。（照片由新北市教育局提供）

帶著文史散策去旅行 新北發表PLAY深坑坪林烏來文史生態專書。（照片由新北市教育局提供）

學生透過認識、愛自己的家鄉，是非常好的教育方式。（照片由新北市教育局提供）

坪林國小學生帶著15本文史書遊歷新北市各區介紹景點及美食。（照片由新北市教育局提供）