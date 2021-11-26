歡慶板橋凱撒12/16滿四週歲 壽星加碼拿禮物 全館消費1216元抽270度美景寰宇套房

2021年底盛大活動新北耶誕城即將展開，位於新板特區的板橋凱撒大飯店將於12/16邁入四周年，趁勢應景推出系列歡慶活動，12/1-12/31活動期間如消費滿額1216元可參加抽獎有機會獲得擁有270度美景寰宇套房住宿乙晚、壽星免費享迎賓飲料及價值千元飯店精美禮物外，同時加上消費者引頸期盼的朋派自助餐以全新姿態絢麗回歸，全面開放平假日午晚自助餐美食饗宴，平日每位880元起、假日每位1080元，全新菜色包括現切爐烤肋眼牛排、現煎帶骨羊肩排、松露帕瑪森起司燉飯、北平烤鴨等超過80道佳餚，12/31前用餐可享9折優惠再送折價券，四人同行另可免費獲贈微甜氣泡酒乙瓶，詳情或訂位可洽02-8964-3955。

朋派自助餐全新姿態絢麗登場，自助餐檯重新整合各式美食料理：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應鱸魚佐蕃茄莎莎松露、松露魔鬼蛋、五味澎湖鮮透抽、烤豬里肌佐鮪魚醬、蕃茄乳酪沙拉、柳葉魚南蠻漬及花園沙拉吧等，「現做熱食/湯品」提供重達8kg現切爐烤美國肋眼牛排、現刨帕瑪森起司松露燉飯、香煎澳洲帶骨羊肩排、汆生牛肉湯等，「精選熟食熱鍋區」包括蔥油蒸泉水爐魚、紅酒燉牛頰肉、普羅旺斯式焗烤蕃茄、北平烤鴨、廣式叉燒、印度紅綠咖哩佐烤餅、瑪格莉特比薩及茶碗蒸等；「鮮美時令海鮮區」則是選用當季現流螃蟹、甜白蝦、淡海鮮貽貝、多款生魚片、散壽司及茶蕎麥冷麵等。「甜點飲料區」入廳即見多達15款以上精選甜品以及莫凡彼冰淇淋任君挑選，平日週一至週五午餐每位880+10%元、晚餐每位980+10%元，假日午晚餐每位1080+10%元。

歡慶板橋凱撒四週年 邀約壽星饗同樂

2021/12/1~12/31