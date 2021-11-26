歡慶板橋凱撒12/16滿四週歲 壽星加碼拿禮物 全館消費1216元抽270度美景寰宇套房

2021年底盛大活動新北耶誕城即將展開，位於新板特區的板橋凱撒大飯店將於12/16邁入四周年，趁勢應景推出系列歡慶活動，12/1-12/31活動期間如消費滿額1216元可參加抽獎有機會獲得擁有270度美景寰宇套房住宿乙晚、壽星免費享迎賓飲料及價值千元飯店精美禮物外，同時加上消費者引頸期盼的朋派自助餐以全新姿態絢麗回歸，全面開放平假日午晚自助餐美食饗宴，平日每位880元起、假日每位1080元，全新菜色包括現切爐烤肋眼牛排、現煎帶骨羊肩排、松露帕瑪森起司燉飯、北平烤鴨等超過80道佳餚，12/31前用餐可享9折優惠再送折價券，四人同行另可免費獲贈微甜氣泡酒乙瓶，詳情或訂位可洽02-8964-3955。
朋派自助餐全新姿態絢麗登場，自助餐檯重新整合各式美食料理：「開胃菜與沙拉冷檯區」供應鱸魚佐蕃茄莎莎松露、松露魔鬼蛋、五味澎湖鮮透抽、烤豬里肌佐鮪魚醬、蕃茄乳酪沙拉、柳葉魚南蠻漬及花園沙拉吧等，「現做熱食/湯品」提供重達8kg現切爐烤美國肋眼牛排、現刨帕瑪森起司松露燉飯、香煎澳洲帶骨羊肩排、汆生牛肉湯等，「精選熟食熱鍋區」包括蔥油蒸泉水爐魚、紅酒燉牛頰肉、普羅旺斯式焗烤蕃茄、北平烤鴨、廣式叉燒、印度紅綠咖哩佐烤餅、瑪格莉特比薩及茶碗蒸等；「鮮美時令海鮮區」則是選用當季現流螃蟹、甜白蝦、淡海鮮貽貝、多款生魚片、散壽司及茶蕎麥冷麵等。「甜點飲料區」入廳即見多達15款以上精選甜品以及莫凡彼冰淇淋任君挑選，平日週一至週五午餐每位880+10%元、晚餐每位980+10%元，假日午晚餐每位1080+10%元。
歡慶板橋凱撒四週年 邀約壽星饗同樂
2021/12/1~12/31
- 活動一、住宿期間可憑房卡以1216元加購價享用家宴中餐廳平日商業套餐2客(原價1496元，享81折)，每房限加購乙次
- 活動二、房客凡身份證字號其中一個數字符合1、2、6就可免費兌換價值220元大廳酒吧迎賓飲料乙杯，限兌換乙次
- 活動三、12月16日之壽星可於活動期間憑飯店內餐飲或住宿不限消費金額之發票免費兌換價值980元經典玻璃水瓶，限兌換乙次
- 活動四、消費滿額1216元即可憑發票兌換抽獎券參加抽獎活動，獎品包括寰宇套房住宿券、豪華客房住宿券、中西式外帶四人組合餐等
- 活動五、朋派自助餐平假日午晚餐提供9折優惠(需另加收原價10%服務費)再送下次用餐折價券(限2022/1/1-2/28使用，特殊節日不適用)
- 活動六、凡四人同行共享朋派自助午晚餐時段，可另外選擇免費獲贈微甜氣泡葡萄酒乙瓶(市價500元)，不得與9折優惠並用