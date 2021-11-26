中華電信長期支持台灣體育發展 榮獲體育推手獎最高榮耀

中華電信長期投入體育賽事推廣，支持台灣各項體育活動不遺餘力， 積極培育菁英選手與球隊。今日(11/25)榮獲教育部體育署體 育推手獎「贊助類金質獎」、「贊助類長期贊助獎」及「 推展類金質獎」三個獎項.

中華電信執行副總馬宏燦由賴清德副總統手中接受獎座：「中華電信除了長期贊助國內體育活動支持台灣體育發展， 並運用領先的5G技術，提供高品質賽事轉播， 長期培育國家女籃菁英，培養未來的台灣之光， 提升國家整體的體育實力，更扶植電競產業發展， 打造年輕人展現潛力的舞台」.

今年東京奧運台灣選手取得2金4銀6銅前所未有的優異成績， 中華電信MOD、Hami Video首度推出4K超高畫質與VR模式直播， 讓國人同步無時差共享台灣榮耀，此外，中華職棒多視角轉播，UB A大專籃球聯賽、全大運首度採用「4D全視角」轉播服務， 同樣提供觀眾透過APP自由選擇從不同視角收看， 讓球迷感受賽事中選手的即時互動與精采表現。

除長期培養中華電信女子籃球隊，深入基層社區、國中、 小學推廣籃球運動，中華電信並積極參與國內重要體育活動， 包含大專運動聯賽(UBA、UFA、UVL)、 關懷盃三級棒球錦標賽、全國花式滑冰錦標賽、全國羽球團體賽、 企業甲足球聯賽、木蘭足球聯賽、元旦健走活動等， 近年配合電競正式納入運動產業，為扶植台灣電競選手，自2017 年起六都電競爭霸賽、Wirforce/WirHouse LanParty等電競賽事活動，致力於運動產業的推廣與發展， 提升國人運動風氣，實踐企業社會責任。

中華電信MOD∕Hami Video擁有最完整、多樣的運動賽事轉播，除了將現場轉播NB A2021-22全新賽季、中華職棒年度盛事「2021CPBL 中華電信台灣大賽」，為滿足喜愛運動賽事的廣大球迷， 今年更在台中洲際球場加入4D全視角環景轉播， 讓球迷們不論例行賽或總冠軍賽，都能感受全新的4D全視角觀賽體 驗。MOD客戶按下快速鍵990(或「運動>4K多視角」)可免 費欣賞4K多視角，Hami Video運動館客戶則可一館雙享多視角與全視角， 感受攻擊防守的精采每一刻