索羅門爆反政府暴動•竟與兩岸外交有關?!　該國政府要求澳洲軍事協助

(台灣英文新聞/李昱德 綜合外電報導) 曾是台灣邦交國的索羅門群島，在本週三(24日) 爆發大規模的反政府示威，在警方的鎮壓下，示威最後轉為暴動，民眾衝入國會區，有多處建築遭到焚毀，政府除了宣布36小時的宵禁外，也向簽有共同防禦協定的澳洲請求軍警的支援。

大批民眾週三前往首都荷尼阿拉市(Honiara)的政府大樓前發起示威，要求總理蘇嘉瓦瑞(Manasseh Sogavare)辭職下台，一開始狀況還算平和，不過隨著有部分參與者試圖闖入國會，加上警察以催淚瓦斯強力反擊，抗議最後升溫為暴動，拉納迪(Ranadi)工業區內的建物和南太平洋銀行(Bank of South Pacific)主要分行皆遭到縱火，國會區內部的部分設施更被夷平。

中央政府雖然宣佈了36小時的宵禁，抗議民眾仍完全無視規定並持續與警察進行對抗，而由於無法控制狀況，索羅門警察(RSIPF)已經依據2017年與澳洲簽訂的安全協議向澳洲請求支援，目前已有小批澳洲警察抵達，不到百人的軍隊將會隨後跟上。

然而事實上，這次的暴動與2019年索羅門政府決定與台灣斷交、跟中國建交的決定息息相關。

2019年索羅門政府決定與台灣斷交並與中國建交，在索羅門國內引發民間強烈的反彈，尤其是人口較多的馬萊塔島省(Malaita)居民更是不滿，省長蘇達尼(Daniel Suidani)不止公開批評政府的對中政策、拒絕中國在該省投資，還持續跟台灣保持緊密的關係，本人更於今(2021)年6月來台就醫，引發中國抗議。

由於這次抗議的參與者也有很大一部份來自馬萊塔島省，昨(25)日宵禁宣布後，抗議者直接佔領首都的中國城，還劫掠、焚燒裡面由中國商人開的商店，讓人有2006年索羅門中國城暴動的既視感。

昨日反對黨領袖威爾(Matthew Wale)首度表態，也要求總理辭職下台，負起政治責任。

他說，長期以來，執政黨推行許多有爭議政策已經積累了不少民怨，應主動下台負責，如果總理拒絕，他將號召民主進步執政聯盟(DCGA)部長們總辭。