新變異株「B.1.1.529」將成為南非主流病毒　台灣指揮中心：南非等6國列「重點高風險國家」入境集中檢疫

南非近來疫情升溫，專家研判與月中發現的新變異株「B.1.1.529」有關。(示意圖/pixabay) 南非近來疫情升溫，專家研判與月中發現的新變異株「B.1.1.529」有關。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／朱明珠 綜合報導）南非近來疫情升溫，專家研判與月中發現的新變異株「B.1.1.529」有關，由於該變異株突變數多，傳播速度快，預料將成為當地主流病毒株。

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指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，這幾日國內外關切的一種新變異株，希臘字母還沒正式命名，正式科學名稱為「B.1.1.529」病毒，簡稱是南非新變異株，之前有南非株為Belta，後來用希臘字母取代，今晚世界衛生組織將就此病毒的角色定位開會評估。

羅一鈞表示，「B.1.1.529」是近期在南非發現的新變異株，11月12日左右由檢體中首次發現，個案數在南非東北角的豪登省快速攀升，取代當地原來的Delta變異株，短短2週案例快速增加，並成為當地主流病毒株。

至於它的傳播力是否明顯增加，這也是國際病毒學家擔心的事，南非先前流行Belta變異株，後來流行Delta變異株，該病毒株是否成為下一波主流，目前預估有可能，但仍需密切觀察。

羅一鈞說，從官方資料看，目前南非已完整定序病例數至少有77例、波札納有4例，周末還會繼續檢測，預料病例數會繼續增加。

香港昨日證實有1例，但經衛生防護中心調查，同防疫旅館的一名加拿大入境旅客也確診，目前正在調查是否在飯店裡傳染的。

羅一鈞指出，根據南非官方公布新變異株的基因序列的突變來看，有以下幾個新突變，包括跟病毒進入細胞增加傳播力，或免疫逃脫、增加感染力等，先前的變種Alpha、Lambda都有這些突變，外媒形容它有30多個突變，是前所未見的，或是集之前變種於一身，這些都是專家在看待該病毒株時擔心的重點。

羅一鈞指出，但實際上要根據更多研究，如增加幾成傳播力，對疫苗保護力的影響等，是否導致重症病例增加，這些都有待進一步分析，將看世衛組織今晚開會後再做補充。

指揮官陳時中表示，為因應南非新變異株「B.1.1.529」帶來的風險，自29日零時起，南非、波扎納、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼、辛巴威共6國提升為「重點高風險國家」。

抵台前14天內曾有上述6國旅遊史（含轉機）的旅客，一律公費入住集中檢疫所14天，並配合專案採檢措施，且不適用春節「10+4」「7+7」專案。

陳時中指出，國籍航空公司機組員若曾執飛至「重點高風險國家」（含轉機），返台後應入住防疫旅宿或符合規定的公司宿舍檢疫14天，且配合入境檢疫期滿PCR檢測，再進行7天自主健康管理。