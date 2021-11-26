可混打！第16期提供BNT、莫德納和AZ疫苗　11/29起開放預約

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日表示，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第16期開放18歲以上民眾施打第2劑BNT、莫德納和AZ疫苗，以及第1劑AZ施打者混打BNT與莫德納疫苗，請符合資格民眾於29日、30日登入平臺預約，施打時程為12月2日至12月8日。

指揮中心指揮官陳時中指出，第16期符合資格對象為昨（25）日中午12時前已意願登記(含混打)的18歲以上民眾，且「BNT、莫德納疫苗已接種第1劑間隔滿4週以上」，以及「AZ疫苗已接種第1劑間隔滿8週以上」。

陳時中提醒，這次16期同樣採分流預約，欲施打BNT疫苗者可於11月29上午10時起至30日12時止預約，AZ及莫德納疫苗則於同日下午14時至30日12時止開放預約，施打時程為12月2日至12月8日。



針對上述對象將於28日下午2時起，陸續收到提醒簡訊，請記得依預約分流時間進行預約；如為已接種第1劑AZ疫苗且想混打的民眾，請依欲選擇之第2劑疫苗種類分流時間，進行預約，並依時間準時前往接種。

另外，平臺意願登記已於昨日中午12時暫時關閉進行結算，將於今日下午4時起，重新開放意願及混打登記或修改。



陳時中說明，為方便民眾接種COVID-19疫苗，除預約平臺外，指揮中心已開放地方政府指定/安排合約醫療院所或衛生所，提供AZ、莫德納、BNT、高端共4種疫苗第1、2劑，及已接種第1劑AZ疫苗，第2劑混打BNT或莫德納疫苗之接種服務，民眾無論是否完成意願登記(含混打)，均可向指定或安排的醫療院所或衛生所預約後接種。