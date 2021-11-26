【國際關係學會年會】AIT處長孫曉雅發表演說: 北京干涉台灣民主制度•威脅所有民主國家

中華民國國際關係學會26日舉辦年會，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右）受邀發表演說。左為中華民國國際關係學會會長蘇宏達。中央社 中華民國國際關係學會26日舉辦年會，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（右）受邀發表演說。左為中華民國國際關係學會會長蘇宏達。中央社

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（台灣英文新聞/國際組 綜合報導）美國在台協會（AIT）處長孫曉雅今天(26日) 首度對外正式發表演說。她表示，中國在台灣附近的挑釁軍事活動破壞區域穩定，引發誤判風險；北京干涉台灣民主制度，不僅對台灣構成威脅，也威脅所有民主國家。

圖/中央社

在美台安全與防務關係方面，她強調，美國承諾支持台灣發展自衛能力，台美軍事專家深入討論能力建構議題。

中華民國國際關係學會今天舉辦年會，美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）受邀就「美國、台灣及泛印太地區：挑戰與契機」發表演說。

孫曉雅說，這是她第二次派駐台灣。30年來，台灣改變很大，已是蓬勃民主政體。台美關係持續發展茁壯，雙邊也面對共同挑戰，包括區域軍備競賽、極權主義擴張、言論自由受到威脅等。此外，疫情也持續影響全球經濟及生產鏈。

孫曉雅指出，中國強勢作為侵害以規則為基礎的國際秩序及南海穩定，使區域失穩。中國的威逼行為也日趨嚴重，在對台關係上尤甚。

她說，中國在台灣附近的挑釁軍事活動破壞區域穩定，引發誤判風險。此外，北京竭力扼殺台灣的國際空間，向台灣的朋友施壓，干涉台灣民主制度，這不僅對台構成威脅，也對所有民主國家構成威脅。

孫曉雅重申，美國致力協助台灣保持自衛能力。對美國及台灣而言，台海和平穩定是雙邊共同且持久的利益，這對印太地區及美國的安全也至關重要。

她強調，美國與盟友同在，美國對台灣的支持堅如磐石，這個立場也獲美國跨黨派支持，並符合美國的「一中」政策及美國對台的長期承諾。

在台灣國際參與方面，孫曉雅表示，台灣防疫專家持續被世界衛生大會（WHA）排除，這對國際社群而言是損失，美國支持台灣有意義地參與國際組織，致力透過全球合作暨訓練架構（GCTF）等方式，擴大台灣的國際空間。

她說，國際社群面臨挑戰，需要大家合作，這包括台灣；台灣積極參與亞太經濟合作會議（APEC），就是台灣可以對國際社群貢獻的明證。

孫曉雅也提到台灣在全球供應鏈中扮演的重要角色。她說，美國總統拜登（Joe Biden）2月簽署行政命令，強化美國關鍵產業供應鏈，盼創造更具彈性及安全的供應鏈。美國也將持續與台灣合作，確保供應鏈安全可靠。

她另指出，網路安全是國家安全及經濟安全的一環，也是美國特別關注的領域。美國正透過強化基礎設施及擴大國際合作促進網絡安全，也與台灣及日本透過GCTF交流相關經驗，一同打擊網路空間的非法行動。

孫曉雅回答提問時指出，美國多年來一直明確表達支持兩岸對話。中國在南海區域及台海的強勢作為，包括軍機持續侵擾台灣防空識別區等，恐怕產生誤判，而對話將降低相關風險，「我們鼓勵兩岸重啟對話」。

孫曉雅也提到日前南下嘉義出席F-16V（Block20）型機接裝典禮；她說，美方幾十年來持續向台灣出售國防設備，例如美國30年前售台F-16戰機時，她正於AIT擔任副領事。

談到美台安全及防務關係，孫曉雅強調，外界需記住一項重點，就是美國承諾支持台灣發展自衛能力，美國與台灣安全部隊積極對話，美方幾十年來也持續向台灣出售國防設備。

她說，美國根據情況協助台灣維護及升級軍備，「這就是我們致力做的事情」。

不過，孫曉雅表示，自己不是軍事專家，不會深入討論相關議題，「但我可以向你保證，整體而言，台灣及美國軍事專家持續深入討論（防衛）能力建構議題」。

美國總統拜登（Joe Biden）將舉行線上民主峰會，孫曉雅指出，會議的目的並非由美國為民主體制下定義，而是由全球民主國家討論如何強化民主體制。

孫曉雅說，美國也盼透過這個活動，啟動行動之年（Year of Action），並聚焦不同議題，如對抗極權主義、假訊息及貪腐等，推動強化民主的具體作為。

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中華民國國際關係學會26日舉辦年會，中華民國國際關係學會會長蘇宏達（前左6起）、台大校長管中閔、外交部次長田中光、美國在台協會（AIT）處長孫曉雅等人會前合影。中央社