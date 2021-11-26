接見美國會議員•蔡總統：台灣退輔會將派員常駐華府　美議員：相信未來官員訪台會成常態

蔡總統今天在總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, 立者 ）訪團一行。(直播截圖)&nbs... 蔡總統今天在總統府接見美國聯邦眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano, 立者 ）訪團一行。(直播截圖)

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(26日) 接見來訪的美國國會議員訪團時表示，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年(2022年) 一月開始，退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長照的交流。

民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）在致詞時表示，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。

民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領17人訪問團，19日出發訪問日本、韓國與台灣。團員包括同黨眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）及相關幕僚。

蔡總統上午在總統府接見訪團時表示，感受到美國國會跨黨派對台灣的支持，她6年前和高野見面時，剛被提名為總統候選人，在美國國會受到歡迎，很高興這次在台灣見面。

這次有多位眾議員是第一次訪台，蔡總統說，感謝訪賓對台灣事務的關注和支持，促進台美的互動和交流。

蔡總統指出，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年一月開始，退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長照的交流。

此外，台美持續深化夥伴關係，上週四（18日）台灣首批F-16V成軍，這都是台美國防工業合作成果。

蔡總統表示，台灣進一步開放美豬進口後，台美睽違5年啟動TIFA（台美貿易暨投資架構協定）對話平台，為雙方夥伴關係奠定更堅實基礎。

總統指出，雙方政策方向穩定，更能增加互信往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，更希望透過TIFA和美國一起推動雙邊和區域及全球的貿易進程。

蔡總統說，在區域情勢上，台灣也會和美國強化合作，捍衛共享價值，確保區域穩定和平發展。

後疫情時代，蔡總統盼雙方繼續努力，讓台美合作有更豐碩的成果。她也感謝訪賓在感恩節時期專程訪台，展現台美如同家人般的情誼。

民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）在致詞時表示，雖然這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。

高野指出，這次來台是要提醒夥伴與盟友，在經過兩個艱困年頭之後，對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。

他指出，台灣不但是世界楷模，面對疫情非常優秀的表現 應該值得讚賞。台灣不但捐贈很多醫療設備給美國，對於15個邦交國與其他國家也同樣慷慨。

高野說，世界已經聽到台灣的聲音，台灣不只可以幫忙，台灣也正在幫忙。

他指出，這次訪團到日本、韓國，現在來到台灣，非常讚賞蔡總統的領導力，尤其在蔡總統的執政下，台美關係堪稱10多年來最穩健。

高野指出，如今台美持續合作共同面對疫情，也不斷增進貿易與投資關係、促進經濟繁榮，一同面對氣候變遷，倡導透明、人權、包容性、法治等價值。

高野說，美國對台灣的承諾堅若磐石、不斷深化，台灣不但是民主的成功故事、可靠的夥伴，更是世界上一股良善的力量。