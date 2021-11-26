接見美國會議員•蔡總統：台灣退輔會將派員常駐華府　美議員：相信未來官員訪台會成常態

（台灣英文新聞/政治組 綜合報導）總統蔡英文今天(26日) 接見來訪的美國國會議員訪團時表示，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年(2022年) 一月開始，退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長照的交流。
民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）在致詞時表示，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。
民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）率領17人訪問團，19日出發訪問日本、韓國與台灣。團員包括同黨眾議員歐瑞德（Colin Allred）、絲拉金（Elissa Slotkin）、潔卡珀絲（Sara Jacobs）、共和黨籍眾議員梅絲（Nancy Mace）及相關幕僚。
蔡總統上午在總統府接見訪團時表示，感受到美國國會跨黨派對台灣的支持，她6年前和高野見面時，剛被提名為總統候選人，在美國國會受到歡迎，很高興這次在台灣見面。
這次有多位眾議員是第一次訪台，蔡總統說，感謝訪賓對台灣事務的關注和支持，促進台美的互動和交流。
蔡總統指出，這幾年在退伍軍人事務上，台美合作非常密切，明年一月開始，退輔會將派員常駐華府，增加包括就業輔導、醫療和長照的交流。
此外，台美持續深化夥伴關係，上週四（18日）台灣首批F-16V成軍，這都是台美國防工業合作成果。
蔡總統表示，台灣進一步開放美豬進口後，台美睽違5年啟動TIFA（台美貿易暨投資架構協定）對話平台，為雙方夥伴關係奠定更堅實基礎。
總統指出，雙方政策方向穩定，更能增加互信往來，台灣有決心解決困難的貿易問題，更希望透過TIFA和美國一起推動雙邊和區域及全球的貿易進程。
蔡總統說，在區域情勢上，台灣也會和美國強化合作，捍衛共享價值，確保區域穩定和平發展。
後疫情時代，蔡總統盼雙方繼續努力，讓台美合作有更豐碩的成果。她也感謝訪賓在感恩節時期專程訪台，展現台美如同家人般的情誼。
民主黨籍眾議員、眾議院退伍軍人事務委員會主席高野（Mark Takano）在致詞時表示，雖然這是今年美國國會議員到台灣的第三個訪問團，看到台美一同面對疫情有很大的進展，相信未來美國官員訪台會變成常態。
高野指出，這次來台是要提醒夥伴與盟友，在經過兩個艱困年頭之後，對於自由安全印太區域的承諾與共同責任，是前所未有強健。
他指出，台灣不但是世界楷模，面對疫情非常優秀的表現 應該值得讚賞。台灣不但捐贈很多醫療設備給美國，對於15個邦交國與其他國家也同樣慷慨。
高野說，世界已經聽到台灣的聲音，台灣不只可以幫忙，台灣也正在幫忙。
他指出，這次訪團到日本、韓國，現在來到台灣，非常讚賞蔡總統的領導力，尤其在蔡總統的執政下，台美關係堪稱10多年來最穩健。
高野指出，如今台美持續合作共同面對疫情，也不斷增進貿易與投資關係、促進經濟繁榮，一同面對氣候變遷，倡導透明、人權、包容性、法治等價值。
高野說，美國對台灣的承諾堅若磐石、不斷深化，台灣不但是民主的成功故事、可靠的夥伴，更是世界上一股良善的力量。