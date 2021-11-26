11/26台灣增12例境外移入　分別自越南、印尼、緬甸、柬埔寨和中國入境

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(26)日公布國內新增12例COVID-19境外移入確定病例；另確診個案中無新增死亡。



指揮中心說明，今日新增12例境外移入個案，為9例男性、3例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自越南(3例，案16666、案16675、案16677)、印尼(6例、案16667、案16668、案16670-16673)、緬甸(案16669)、柬埔寨(案16674)及中國(案16676)入境，入境日介於今(2021)年11月11日至11月25日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。





指揮中心統計，截至目前國內累計16,566例確診，分別為1,922例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。