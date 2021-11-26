圖為研究團隊在記者會上合影(官方臉書) 圖為研究團隊在記者會上合影(官方臉書)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）秋冬是心肌梗塞好發季節，但傳統試劑至少得耗時3小時才能確診。台大醫院最新跨國研究證實，1小時檢驗試劑不僅檢驗時間大幅縮短，準確率比傳統試劑高，將改寫全球診斷流程。

台大醫院今天上午舉辦記者會公布這項研究成果，參與研究的台大醫院急診醫學部臨床教授李建璋表示，「胸痛」是急診病患最常見的主訴之一，約占所有急診病患的10%，但每10名胸痛患者最後只有1人會確診為急性心肌梗塞。

李建璋說，急性心肌梗塞的患者中，約有1/4可透過心電圖診斷，確診後可立即進行心導管治療，另外3/4只能透過檢測心肌壞死時釋放的心肌旋轉蛋白來確診，但因傳統檢測試劑不夠靈敏，患者往往得在急診室等待至少6小時才能確診。

李建璋指出，國際間雖然研發出1小時就能確診的檢驗試劑，但他比喻快速檢驗試劑就像一輛超跑，「大家都知道超跑可以很快，但又擔心跑太快不安全」，因此仍傾向觀察至少3到6小時再確診。

為了等檢驗結果出爐，病患必須在急診等待較長的時間，除了造成急診室擁擠，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間也可能增加染疫風險。

李建璋說，為驗證1小時檢驗試劑準確率，他率台大團隊發起全球國際合作研究，結合11國、32個研究團隊，分析3萬66人的原始研究資料，證實目前全球普遍使用的3小時心肌梗塞診斷流程有較高的心肌梗塞誤診率，正確性甚至不如新發展的1或是2小時加速診斷流程。

研究結果顯示，每1000名急診胸痛病患，使用標準3小時流程者有多達15名心肌梗塞病患被誤判為正常，使用新流程則只有3名病患會遺漏診斷。

中央社引述李建璋指出，研究結果刊登在美國權威期刊「內科學年鑑」（Annals of Internal Medicine），預計將改寫全球指南、急診室心肌梗塞診斷流程再造，並促進全球醫院加速採用新一代超敏感心肌旋轉蛋白檢驗。

台大醫院結合11國跨國研究•證實心肌梗塞1小時可確診 將改寫全球指引