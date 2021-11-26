冷氣團接續來　12/2北台灣低溫恐下探10度　氣象局展望：今年預計會有1到3個寒流

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）今（26）日東北季風再增強，不過冷空氣不太強，主要是北部、東北部天氣較涼，其他地區氣溫變化幅度不大，但到了30日起大陸冷氣團南下，12月2日北台灣平地低溫可能降至攝氏10度。

根據氣象局未來10天天氣預報，今日和週六（27日）東北季風影響，北部、東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，下週日、下週一（28日、29日）東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升。

氣象局表示，這兩日台灣附近水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴，其中週六及下週日東北部地區降雨較明顯，並有局部較大雨勢發生的機率。

下週二（30日）鋒面通過及東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部、東北部及東部天氣又將轉濕冷，其他地區為多雲到晴，下半天起逐漸轉乾。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，12月1日起第1波乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，早晚很冷。

吳德榮說，12月2日清晨，北台灣平地最低氣溫約可降至10度、11度，白天之後第1波冷空氣減弱。

但到了3日晚起第2波更強的冷空氣南下，將為4日、5日帶來更低的氣溫，但已為末期的模擬，理論上有更大的不確定性，應繼續觀察。

此外，近來不少民眾覺得自10月下旬起冷空氣一波波報到，擔心受到反聖嬰現象，今年冬季會特別冷。對此，氣象局在上午冬季展望記者會上提到，展望未來一季，由於目前熱帶之中、東太平洋附近海溫偏冷，反聖嬰正在發展且預測可維持至明(111)年春天。氣象局分析過去歷史資料表示，反聖嬰年的台灣冬季雖有氣溫較冷、雨量略少的特徵，惟反聖嬰年連續發生時訊號較弱，且不同反聖嬰年份對臺灣的影響差異性大；另經綜合檢視我國及各國模式的預報資料，氣象局研判今年冬季(110年12月至111年2月)平均氣溫將接近正常，預計會有8到12個冷氣團、1到3個寒流，雨量則以正常至偏少的機率較大。