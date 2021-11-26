美國民主黨眾議員絲拉金：訪台灣前一晚中國施壓取消訪台

（台灣英文新聞／楊琇羽 綜合報導）另一美國國會議員訪團再來台，引發中國在內各界關注，但訪團成員之一的民主黨籍眾議員絲拉金（Elissa Slotkin）25日晚推文透露，行前前一晚收到中國駐美大使館來訊，要求她取消訪台行程，但她不予理會依約抵台。
外交部指出，本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員，包括美國聯邦眾議員高野（Mark Takano, D-CA）、絲拉金、歐瑞德（Colin Allred, D-TX）、潔卡珀絲（Sara Jacobs, D-CA）及梅絲（Nancy Mace, R-SC）偕國會幕僚共17人，11月25日至26日搭乘美國行政專機訪問台灣。高野眾議員領銜的訪團訪台期間，將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見，外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。
訪團當中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案，或以連署友我聯名函等方式支持台灣，例如高野主席及歐瑞德眾議員本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動，支持台灣參與「世界衛生大會」（WHA）。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」（WHO）觀察員地位法案。
訪團預計將與台灣高階領袖會面，討論美台關係、區域安全，以及其他與雙方利益相關的重要議題，自由報導，訪團可望會見總統蔡英文。
訪團成員之一的絲拉金，25日晚間推特發文表示，在與駐韓美軍共進感恩節晚餐後即搭乘專機來台，將討論一系列有關經濟和國家安全的問題，同時也會重申美國對台灣的承諾不變。
另則貼文則說，美國汽車工業最大的晶片供應商就在台灣，當然供應鏈議題會在此次訪台行程中獲得討論。
她也透露，訪台消息公布後，自己的辦公室曾收到來自中國大使館的訊息，要求她取消這次的訪問行程。
The auto industry’s largest supplier of microchips is here in Taiwan, so supply chain issues will most definitely be on the agenda.— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) November 25, 2021
When news of our trip broke yesterday, my office received a blunt message from the Chinese Embassy, telling me to call off the trip. (2/3)
After celebrating Thanksgiving with U.S. troops in Korea, I just touched down in Taiwan. After stops in Japan and Korea, it’ll be good to connect with leaders here to discuss a whole host of economic and national security issues. (1/3)— Rep. Elissa Slotkin (@RepSlotkin) November 25, 2021