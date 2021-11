美國民主黨眾議員絲拉金：訪台灣前一晚中國施壓取消訪台

(台灣英文新聞/楊琇羽 綜合報導)另一美國國會議員訪團再來台,引發中國在內各界關注,但訪團成員之一的民主黨籍眾議員絲拉金(Elissa Slotkin)25日晚推文透露,行前前一晚收到中國駐美大使館來訊,要求她取消訪台行程,但她不予理會依約抵台。

外交部指出,本次訪團成員涵蓋美國民主、共和兩黨聯邦眾議員,包括美國聯邦眾議員高野(Mark Takano, D-CA)、絲拉金、歐瑞德(Colin Allred, D-TX)、潔卡珀絲(Sara Jacobs, D-CA)及梅絲(Nancy Mace, R-SC)偕國會幕僚共17人,11月25日至26日搭乘美國行政專機訪問台灣。高野眾議員領銜的訪團訪台期間,將與我國政府高層就台美關係、區域安全等各項重要議題深入交換意見,外交部對美國聯邦眾議員組團來訪表達誠摯歡迎。

訪團當中多位眾議員曾在美國國會投票力挺友台議案,或以連署友我聯名函等方式支持台灣,例如高野主席及歐瑞德眾議員本年曾應邀參與「#LetTaiwanHelp」社群媒體跨國串聯活動,支持台灣參與「世界衛生大會」(WHA)。另歐瑞德、潔卡珀絲及梅絲三位眾議員曾連署支持台灣重獲「世界衛生組織」(WHO)觀察員地位法案。

訪團預計將與台灣高階領袖會面,討論美台關係、區域安全,以及其他與雙方利益相關的重要議題,自由報導,訪團可望會見總統蔡英文。

訪團成員之一的絲拉金,25日晚間推特發文表示,在與駐韓美軍共進感恩節晚餐後即搭乘專機來台,將討論一系列有關經濟和國家安全的問題,同時也會重申美國對台灣的承諾不變。

另則貼文則說,美國汽車工業最大的晶片供應商就在台灣,當然供應鏈議題會在此次訪台行程中獲得討論。

她也透露,訪台消息公布後,自己的辦公室曾收到來自中國大使館的訊息,要求她取消這次的訪問行程。

The auto industry’s largest supplier of microchips is here in Taiwan, so supply chain issues will most definitely be on the agenda.



When news of our trip broke yesterday, my office received a blunt message from the Chinese Embassy, telling me to call off the trip. (2/3)