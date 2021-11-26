「B.1.1.529」超猛變異株非洲現蹤　英國11/26起禁6國航班入境

首度在非洲波札那驗出的「B.1.1.529」變異株帶有極高數量突變，可能將掀起更多波疫情示。(意圖/pixabay) 首度在非洲波札那驗出的「B.1.1.529」變異株帶有極高數量突變，可能將掀起更多波疫情示。(意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）科學家警告，首度在非洲波札那驗出的「B.1.1.529」變種株正蠢蠢欲動，該變異株攜帶極高數量突變，可逃避人體防禦系統，可能將掀起更多波疫情。

綜合外電和中央社報導，大多數疫苗是使用病毒的棘狀蛋白，來讓人體免疫系統預防感染COVID-19，因此若病毒帶有棘狀蛋白突變會影響病毒感染細胞與擴散的能力，也會讓免疫細胞更難攻擊病原體。

而「B.1.1.529」變異株的棘狀蛋白卻擁有32個突變，倫敦帝國學院（Imperial College London）病毒學家皮考克表示，該變異株帶有「數量極高的棘狀蛋白突變，代表這個變異株確實令人擔憂，我們應該好好關注」。

倫敦大學學院基因研究所的巴盧（Francois Balloux）教授說，這個變異株上的大量突變，顯然是在「單次裂解」累積的，表示突變可能是在免疫系統脆弱患者的慢性感染過程中演化而來，也許是沒有接受治療的愛滋病患者。

他說，現階段很難預測該變異株的傳染性，目前應該密切關注並分析，除非感染頻率在近期的未來升高，否則不須過度擔憂。

這個變異株最早在11月11日於非洲國家波札那驗出，目前有3例，南非有6例，亞洲首例是一名36歲香港男子，他在從南非啟程和抵達香港的核酸檢測（PCR）結果為陰性，但11月13日卻在隔離期間驗出復陽。

至於台灣方面，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前還沒有該變異株的案例出現。

由於南非將境內COVID-19病例激增歸咎於這種新變異株擴散，雖然英國目前尚未發現這種新變異株，但為免不穩定的疫情持續惡化，英國衛生部門宣布，自格林威治時間26日12時（台灣時間晚間8時）起，暫禁所有來自南非、納米比亞、賴索托、史瓦帝尼王國、辛巴威和波札那的航班入境。

自28日清晨4時起，從這些國家啟程抵英的英籍旅客都須在旅館隔離；若在這個時間之前抵達，則應在家自我隔離，並於第2天和第8天接受核酸檢測（PCR）。

此外，若旅客在過去10天內從這些國家出發，在入境英國後也必須接受PCR檢測。