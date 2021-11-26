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打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

By 林靜怡, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/26 10:38
保育類紅尾伯勞取食鱗翅目害蟲。(照片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)

保育類紅尾伯勞取食鱗翅目害蟲。(照片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)

（台灣英文新聞/生活組 綜合報導）行政院農業委員會高雄區農業改良場近年來專注於建構農田生態，以隔離帶架設鳥類棲架、蜂箱、種植草本及木本樹木等方式，透過營造良好農田生態環境，2年來試驗田區至少出現5種保育類鳥類，6種曾在田間築巢，4種曾捕食田間昆蟲，還有逾25種天敵昆蟲出沒，當中包含切葉蜂及泥壺蜂的築巢紀錄。

據調查有機田天敵昆蟲25.4種(8.98%)、害蟲22.7種(36.68%)，相較於慣行田出現天敵昆蟲12.8種(5.94%)、害蟲18.9種(46.59%)，有機田天敵較慣行田數量及種類數均較多，害蟲數量占比則減少。此外，在試驗田區出現的鳥類中，保育類紅尾伯勞不僅為屏東縣縣鳥，因其捕食昆蟲，是田間防蟲害的好幫手。在有機毛豆72天的生長期中，觀察到至少92次的取食紀錄(包括鱗翅目幼蟲28次)，對於降低田間害蟲危害收到良好效果。

高雄場戴順發場長表示，高雄區農業改良場旗南分場擁有全臺歷史最悠久的有機農法露地耕作試驗田，媲美美國羅代爾研究所(Rodale Institute)。自1988年夏作設立迄今已屆33年，經長期觀察證實長期有機耕作可優化土壤物理、化學及生物性質。目前經由輪作及配合營造生態環境，有機水稻栽培模式可達到不使用病蟲害防治資材，不僅可節省生產成本，且一期作產量仍可達「10刈」的優異表現。

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

蜂巢箱設置於田區隔離帶。（照片由 行政院農業委員會高雄區農業改良場提供）

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

有機農田生態營造空拍圖(照片來源：行政院農業委員會高雄區農業改良場提供/李偉傑攝)。

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

保育類紅尾伯勞取食鱗翅目害蟲。(照片來源：行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

泥壺蜂巢(蜾蠃)內部可見鱗翅目害蟲殘體。一般認為蜾蠃以捕食鱗翅目幼蟲作為食物來源，是良好的天敵昆蟲。(照片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)

打造農田生態！高雄農改場：試驗田區24個月有5種保育鳥類 逾25種天敵昆蟲出沒紀錄

保育類彩鷸水稻田中築巢，幼鳥孵化情形。(照片由行政院農業委員會高雄區農業改良場提供)
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更新時間 : 2021-11-26 11:00 GMT+08:00

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