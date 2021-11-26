探索臺灣原民文化與生物多樣性特展 保育小站11/28舉辦

（台灣英文新聞/生活組）原住民傳統生態知識（Traditional ecological knowledge, TEK）與生物多樣性保育有著密不可分的關係，林務局將於11月28日在市定古蹟保育小站推出「VUVU的山林記憶—原民文化與生物多樣性」特展，帶領觀眾認識田間與周遭山林的生物多樣性，並學習原住民傳統山林智識，進而守護自然資源。

林務局說明，根據聯合國農糧組織（FAO）發表的報告指出，原住民雖然僅佔全球5%人口，卻是守護環境的關鍵。他們重視與自然的連結，選擇栽種適應當地環境的原生物種，生產的糧食不只能適應各種極端氣候，連帶利用週遭環境生活的動植物，在原住民族永續的生活方式下被保存下來，使當地的生物多樣性得以維繫。

林務局希望透過「VUVU的山林記憶—原民文化與生物多樣性」特展淺顯易懂的說明，搭配沈浸式場景及影音互動多媒體裝置，帶領大家探索臺灣豐富的原民小米文化，一起學習原住民族尊重自然的精神，維護在地生物多樣性。

結合這次特展主題的系列活動，從2021年12月起至2022年5月，林務局規劃了多場結合主題的系列活動，內容囊括專家講座、手作體驗、親子活動及生態解說導覽四大面向，透過不同專家分享及手作體驗等方式，讓大小朋友一同學習部落裡傳統動植物的多元運用及文化意涵。在欣賞展覽之餘，也能深入體會與自然共生的意義，了解維護在地生物多樣性的重要。

「VUVU的山林記憶—原民文化與生物多樣性」特展及系列活動採全預約制；相關資訊及活動日程將另發布於本局Facebook粉絲專頁「林務局-森活情報站」（https://www.facebook.com/twforest ）。