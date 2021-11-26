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助拓展外交　美國議員提法案助台灣在全球增設代表處

By 國際組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/26 09:34
駐立陶宛台灣代表處18日正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。（圖取自外交部網頁www.mofa.gov.tw）

駐立陶宛台灣代表處18日正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁。（圖取自外交部網頁www.mofa.gov.tw）

（台灣英文新聞／國際組　綜合報導）駐立陶宛台灣代表處18日正式成立，美國跨黨派議員近日提出法案，要求美國國務卿運用美方外交影響力及聲望，協助台灣在尚未設有代表機構的國家內設處，並對抗伴隨而來的威權威脅。

中央社報導，美國共和黨籍眾議員費希巴哈（Michelle Fischbach）23日協同民主黨籍眾議員皮特斯（Scott Peters），共同提出「促進與台灣關係法案」（Promoting Ties with Taiwan Act），要求美國國務卿制定策略，促進台灣與其他國際夥伴的關係。

根據費希巴哈公布的草案內容，法案指出，美國政策是應與盟友夥伴合作，支持台灣與印太及其他區域國家擴展關係與往來，並運用美國外交影響力及聲望，促進台灣在目前尚未設有常駐代表機構的國家內設處。

法案表示，台灣目前在全球72個國家與區域共設有112所外交機構，其中17所設在邦交國。

法案舉例，今年2月，蓋亞那政府因為中國施壓，24小時內單方面決定終止與台灣互設代表機構的協議。立陶宛自7月20日宣布允許台灣在首都維爾紐斯（Vilnius）設立「台灣代表處」後，也遭受中國政府的政治施壓與經濟制裁。

有鑑於此，法案要求美國國務卿在法案生效180天內，向國會提出因應策略，協助國際夥伴在台灣代表機構設立的過程與設立之後，對抗威權政權試圖利用經濟脅迫、惡意影響力來干預機構成立的努力。

此外，法案也要求國務卿，盤點尚未設有台灣常駐代表機構、但可能有意願與台灣建立關係的潛在國家，並向國會詳述美方預備如何運用外交資源，促成台灣與潛在夥伴間的政府層級討論。

策略提交後一年內，法案明定，國務卿須向國會遞交報告，說明美方透過哪些作為來執行策略。

費希巴哈透過新聞稿表示，台灣是美國重要的友人及貿易夥伴，她很驕傲能提出美國政府能採取的具體步驟，鼓勵台灣與其他國家發展類似關係。她說：「我希望能看到台灣發展出一連串建立在相互尊重、貿易利益上的新友誼。」

除了兩位主要提案人外，法案目前已獲得13位跨黨派眾議員連署支持，包括去年3月生效、協助台灣鞏固邦交的「台北法」推手匡希恆（John Curtis）。

法案23日已送交眾議院外交委員會審理，若獲委員會表決通過，還須在眾參兩院過關，才會遞交至美國總統簽署後生效。
駐立陶宛台灣代表處
美國

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更新時間 : 2021-11-26 10:59 GMT+08:00

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