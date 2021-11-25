【他山之石】台灣新聞媒體可向網路平台收費？! NCC主委陳耀祥：贊成與支持

（台灣英文新聞／社會組 綜合報導）立委關注澳洲今年通過新聞媒體議價法，要求數位平台使用新聞內容需付費，而台灣該怎麼做；NCC主委陳耀祥今天(25日) 說，他贊成與支持媒體向平台收取費用，目前正在跨部會處理。

立法院交通委員會今天審查民進黨立委陳歐珀等人所提有線廣播電視法第29條條文修正草案等案，國家通訊傳播委員會（NCC）主委陳耀祥等人列席報告並備質詢。

民進黨立委林俊憲質詢時提到，現在的數位平台過於強大，幾乎控制每個人的生活，而且它們很多的收入是來自於新聞連結，但新聞媒體卻沒有分潤到，而當澳洲開了第一槍後，法國、義大利跟德國也跟進，台灣有無要往這方向前進。

陳耀祥表示，針對此議題，行政院有開過會，而且行政院政務委員郭耀煌有成立跨部會工作小組並定期開會，台灣要往澳洲議價法模式，還是基金模式或是採取德國著作鄰接權的概念，模式部分都有在討論，還沒定案。

國民黨立委洪孟楷透過視訊質詢詢問，目前看到澳洲模式，或是有人倡議的基金模式或德國模式等，而當法國、義大利、德國有爭取到網路平台付費，台灣目前相關作為的進度為何。

中央社引述陳耀祥說，這涉及到行政院的層級，有召開跨部會會議討論，「只要媒體業者可以拿到分潤，只要可行，我都支持」，但要怎麼落實才是最重要的，方法大家可以討論。