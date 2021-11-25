台灣槍手潛逃中國　兩岸司法互助受考驗

台灣新北市22日爆發槍擊案，一名45歲何姓男子載送小孩上學返家後，在自家門前遭34歲黃姓嫌犯近距離連開4槍後身亡。黃姓嫌犯隨後逃往機場，搭機前往中國廈門，並入住當地防疫旅館。

根據台媒報道，該名嫌犯犯案計劃縝密，他在逃離案發現場後棄車後，在不同地點進行兩次變裝，最終搭乘出租車前往桃園機場出逃。他從犯案到出境僅花了4小時，複雜的逃亡路線也讓警方一度無法掌握其去向。

黃姓嫌犯有毒品、槍砲、過失傷害等多項前科，犯案動機為何仍待釐清。目前當地警方也請台灣刑事局兩岸科向中國公安機關聯繫，協助追緝引渡遣返。

不過，在國台辦24日的例行新聞發布會上，發言人朱鳳蓮也遭記者問及此事，她僅回答：「我們注意到了有關報道，有關情況正在進一步核實當中。」在台海局勢升溫之際，兩岸警方是否能就此事件合作抓捕嫌犯，成了外界關注焦點。

大陸對台「已讀不回」

兩岸曾在2009年簽訂《海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議》，根據該協議，兩岸司法合作的標准程序須由台方透過台灣刑事局兩岸科窗口提出申請，再透過中國北京中央公安部第一局港澳台事務辦公室（簡稱一局港澳台辦）審批，經同意後，再將台方司法公文分案給各地公安及有關單位執法。

根據台灣刑事局統計，2009年協議生效至今，台灣請求中方遣返1561名通緝犯，實際完成498人；中國向台方請求遣返30名通緝犯，最後完成21人。然而近年來在兩岸關係急凍以及新冠疫情的情勢下，兩岸共打機制也受到影響，今年截至9月，更是12年來首度「掛零」，沒有台籍嫌犯被中方遣送回台。

台灣中正大學犯罪防治學系系主任馬躍中向德國之聲表示，大陸對台方請求「已讀不回」已成了基本態度。他說：「除非兩岸關係可以改善，不然不太可能有什麼有效的（司法）互助。」

馬躍中指出，過去台灣刑事局的人甚至還可以去到對岸把嫌犯帶回台灣，但這樣的合作現在幾乎不可能。「這當然是我們司法防治上的一大漏洞。就擔心會有更大膽的犯罪集團利用這樣的漏洞逃往大陸，使對岸成為台灣罪犯的避風港。」

最後一次台籍嫌犯從中國被遣送回台發生在去年9月。當時一名因「重傷未遂罪」被通緝並潛逃中國的台北市光信里前里長朱雪璋，成功在被中國公安逮捕後，由台灣警方赴廈門將之押解回台。而外界也評估，黃姓嫌犯有可能會以同樣模式遭遣返。

不過，由於朱雪璋當初是以確實在中國境內發生的「非法入境罪」遭公安逮捕，這次循合法路線入境的黃姓嫌犯是否能在結束21天的防疫隔離後順利被逮捕、遣返，也將進一步考驗兩岸間的司法互助協議。

「即便他被逮捕，證據都在台灣，怎麼進行審理？」馬躍中說，「這起案件無論如何，都是很棘手的問題。」

（綜合報道）

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