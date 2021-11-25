台灣嘉義溪口將舉辦古式婚禮　竹製新娘轎、竹編對戒等•展現傳統工藝之美

嘉義溪口崙尾天赦庄保存推廣竹編工藝，耗時3個月以手工製作竹製媒人轎與新娘轎等，將在12月11日舉辦的「走進溪口－星空下的婚宴」活動亮相，... 嘉義溪口崙尾天赦庄保存推廣竹編工藝，耗時3個月以手工製作竹製媒人轎與新娘轎等，將在12月11日舉辦的「走進溪口－星空下的婚宴」活動亮相，11月25日在嘉義縣府搶先曝光。右上角小圖為竹編對戒。中央社

（台灣英文新聞/社會組 綜合報導）嘉義溪口鄉天赦庄民耗時3個月用竹材製作媒人轎與新娘轎，將在12月舉辦的「走進溪口－星空下的婚宴」活動中亮相，今天(25日) 媒人轎與各式婚禮竹製用品在嘉縣府展出，呈現傳統工藝之美。

嘉義縣溪口鄉12月11日將舉辦「走進溪口－星空下的婚宴」，呈現竹編工藝之美，11月25日縣府舉行宣傳記者會，展出多樣中式婚禮使用的竹製品(下圖)，還有創新的竹編「對戒」(上圖)，令人驚豔。中央社

嘉義縣溪口鄉12月11日將舉辦「走進溪口－星空下的婚宴」活動，今在縣府招商空間舉行宣傳記者會，現場展示溪口鄉天赦庄民用竹子製作古時結婚需具備的媒人轎、新娘轎等各式用品，還有竹編結婚對戒，縣長翁章梁試戴戒指並直讚漂亮。

嘉義縣溪口崙尾天赦竹編發展協會總幹事蔡世緯表示，這是竹編發展協會首次嘗試製作竹轎子，花了3個月時間邊做邊改，才完成媒人轎與新娘轎，轎子結合竹編工藝與竹製家具的技巧。

中央社引述蔡世緯說，轎子的特色是轎頂用人字形狀呈現，四周有竹編花紋裝飾，全部都是竹子構成，沒用到一根鐵釘，僅使用桂竹與孟宗竹2種竹材；另外，也特別用竹子編織了新郎、新娘的結婚對戒及耳環，省錢又好看。

溪口崙尾天赦竹編發展協會官方臉書介紹，活動當天下午，由地方社區夥伴組合而成的迎親隊伍，自溪口鄉公所前浩浩蕩蕩地前往溪口鄉文化生活館娶親。新郎倌通過重重考驗後，依循傳統的中式儀軌迎娶新娘子登上精緻竹花轎，再由新郎官率領大隊人馬返回鄉公所。

翁章梁接受媒體聯訪表示，延續去年溪口「稻田上的饗宴」活動熱度，溪口鄉公所12月11日以舊時中式婚禮、竹編轎子為主題舉辦「走進溪口－星空下的婚宴」活動，還特別邀請要結婚的新人一起參與，席開100桌，歡迎大家到溪口體驗在地文化與鵪鶉料理。