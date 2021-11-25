臺灣企銀營運創佳績 獲利達雙位數成長

臺灣企銀今(2021)年第三季雖受到MSCI調整權重影響， 外資調節該行股票使股價產生些許震盪， 不過由於近期財務狀況表現良好，除不畏賣壓強勢填權外， 更受內資法人肯定並於今(25)日受元大證券(股)公司邀請舉辦 線上法人說明會，由該行張佑銘副總經理主持，公布2021年第三 季營運概況。

該行今年截至第三季合併淨收益及稅前淨利分別為180.76億元 及44.26億元，較去年同期分別成長10.52%及15. 59%，達到雙位數成長的佳績， 其中成長幅度較顯著的主要是財富管理業務，其手續費淨收益15. 23億元較去年同期成長幅度超過4成， 而該行於推展授信業務的同時也持續加強授信品質管控與風險分散， 10月逾期放款比率0.30%、備抵呆帳覆蓋率395.37%， 資產品質也重回歷年來之最佳水準。

臺灣企銀分析，近期在疫情態勢逐漸趨緩且穩定控制下， 部分場所採有條件的開放，各項經濟活動逐漸重啟， 有利於中小企業核心放款業務的推展， 放款餘額及戶數皆有明顯成長，出色的成績於10月獲金管會肯定並 頒發「本國銀行加強辦理中小企業放款方案(A組)優等銀行」與「 本國銀行辦理新創重點產業放款方案(A組)優等銀行」雙重榮譽， 未來除持續推動工業區、青年創業、 小微新創事業及智慧財產研發業者等貸款外，亦積極參與聯貸市場， 爭取聯貸主辦及參貸機會，並開拓境外法人外幣授信業務， 以擴大放款規模，提升中小企業放款市佔率及整體收益， 以達成全年放款成長目標。

另外面對數位金融浪潮，顧客體驗為重要的數位金融發展指標之一， 該行除新版網路銀行及網路ATM已全面上線外， 近期亦開放客戶下載新版行動銀行， 強調簡潔清爽的視覺呈現及簡單操作， 同時導入兼具便利性與安全性的交易安控機制， 提供客戶便利又安全的數位金融環境。

在氣候變遷議題方面，臺灣企銀表示將持續提供環境保護、 社會公益等符合社會需求的金融商品與服務， 陪伴臺灣中小企業成長，未來也將持續接洽氣候相關財務揭露規範( TCFD)的簽署及導入美國永續會計準則委員會(SASB)發布 之準則，強化報告書的資訊揭露，加強與利害關係人溝通， 並確保業務營運與永續連結，戮力成為中小企業金融領導品牌， 為該行永續發展打造堅實基礎。