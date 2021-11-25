富邦金控穩居金控業「雙冠王」！2021年前三季稅後淨利1,302.11億元、每股盈餘11.32元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2021年第三季自結之財務數字及營運狀況。受惠旗下子公司營運動能佳，富邦人壽前三季獲利較去年同期成長110.1%，富邦產險、富邦證券、富邦香港及富邦華一銀行獲利亦均提升，富邦金控2021年前三季稅後淨利達1,302.11億元，較去年同期成長90.9%，並已超越去年全年獲利，每股盈餘(EPS)為11.32元，稅後淨利及每股盈餘雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」
截至2021年9月底，富邦金控總資產、淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高。富邦金控總資產突破10兆元大關，達10兆1,542億元，較去年同期成長13.4%，淨值達8,438億元，較去年同期成長28.0%，普通股每股淨值68.13元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長，帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1.82%，股東權益報酬率(ROE)達21.61%。
富邦金控已於11月10日公布10月份自結稅後淨利56.04億元，累計今年前10月稅後淨利1,358.15億元，每股盈餘為11.81元，亦穩居金控業前10月稅後淨利、每股盈餘獲利王。
富邦金控截至10月底已取得58.04%日盛金股權，富邦金控、日盛金控已於11月5日雙方股東臨時會通過合併案，創下「金金併」歷史里程碑。富邦金控預計11月底前向主管機關申請合併，待主管機關核准，預計2022年第一季完成金控之合併，2022年底前完成富邦證券及日盛證券、台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。富邦金控並於10月底完成現金增資，發行普通股金額322.77億元、特別股金額199.998億元。
富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控前三季總資產、淨值及普通股每股淨值皆寫下歷史新高，稅後淨利及每股盈餘亦穩居金控業第一。富邦金控各子公司營運動能良好，富邦人壽2021年前三季稅後淨利952.30億元，較去年同期大幅增加110.1%，貢獻金控獲利達73.1%，初年度保費、續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二。台北富邦銀行認列轉投資新創FinTech公司Nutmeg處分收益12億元；中小企業放款較去年同期增加逾20%，榮獲金管會等7項績優獎項。富邦產險簽單保費市佔率25.5%，連續40年位居市場第一。富邦證券經紀收入年成長70.1%，經紀市佔率達6.20%，居市場前三大。
除了優異的營運績效，富邦金控在永續經營的表現上亦屢獲國際肯定。11月公布的道瓊永續指數(DJSI) 2021年評選結果，富邦金控再度登上永續領域最高殿堂，入選「世界指數(DJSI World)」成分股，在「保險(INS Insurance)」類別，位居全球保險業前4%，在治理、社會、環境面向得分皆高於業界平均，其中社會面向表現名列全球第二、台灣第一，並在23個評選項目中，有6個項目居同業之首獲得滿分。不僅連續五年入選最高等級世界指數，亦持續六年入選「道瓊永續新興市場指數」成分股。
蔡明興強調，富邦金控已訂定2025年永續願景藍圖及長期目標，側重「低碳」策略，以「Run for Green」為主軸，全力發展綠色金融。各子公司持續發揮金融影響力，邁向企業永續。7月北富銀與永豐餘合作推出全台首件經第三方機構認證之綠色授信案；繼產險於去年發布首本永續保險原則報告書後，今年發布永續報告書，富邦人壽亦發布首本機構投資人盡職調查報告書及永續報告書，進一步提升責任投資之資訊透明度；富邦產險前三季綠能保險保費收入逾8億元；9月富邦投信發行富邦未來車ETF，支持電動車及再生能源供應鏈發展。
2021年因應整體經濟環境趨勢，富邦人壽投資型及利變年金商品維持熱銷，由於疫情後銷售動能恢復，富邦人壽2021年第三季初年度保費(FYP) 較上季大幅成長23.1%，前三季FYP較去年同期提升2.8%，達958億元，外幣保單佔比提升至48.0%；續年度保費為2,388億元，總保費收入(TP)為3,346億元。受惠資本市場熱絡及疫情回穩，帶動投資型保單及利變型商品銷售，第三季初年度等價保費(FYPE)較上季成長6.1%，達214億元。
富邦人壽自有通路保單銷售業績亮眼，2021年前三季銀保通路貢獻FYP較去年同期成長，FYP佔比提升至62.5%。FYPE銷售貢獻仍以自有通路為主，北富銀通路銷售貢獻較去年同期成長。
台北富邦銀行2021年前三季稅後淨利145.22億元，核心收益來自利息淨收益及手續費淨收益。受惠資產成長帶動，利息淨收益較去年同期成長6.5%，手續費淨收益成長動能強勁，較上季成長21.8%。由於企業及個人放款穩定成長，截至9月底授信餘額較去年同期成長13.8%。整體企業授信餘額較去年同期成長10.4%，主要來自台幣授信餘額年增15.3%帶動；其中中小企業授信餘額較去年同期成長22.5%，佔企業授信比重提升至49.5%。個人授信方面，房屋貸款餘額較去年同期成長11.6%，動能穩定提升；受惠個人信貸較去年同期成長27.5%，個人無擔授信餘額較去年同期成長15.2%。
台北富邦銀行截至9月底整體存款餘額較去年同期成長15.7%，受惠台幣放款成長，台幣存放比提升至89.8%。北富銀各項業務資產品質維持穩健，截至9月底逾放比0.18%，備抵呆帳覆蓋率673%。截至9月底信用卡有效卡數及簽帳金額成長率較去年同期呈雙位數成長，亦優於市場，每卡月平均簽帳金額為前五大發卡行第一。由於第三季財管銷售動能及收益率皆較第二季提升，帶動財管收益較上季成長26%。
富邦產險2021年前三季稅後淨利60.87億元，較去年同期增加51.2%，直接簽單保費達396億元，較去年同期成長14.6%，其中個人保險業務成長20.2%，防疫保單前三季銷售達40億元，優於市場表現。簽單保費市佔率達25.5%，連續40年穩居產險龍頭。受惠資本利得表現優異，避險後投資報酬率較去年同期增加372bps。由於疫情影響車險損失率下降，加上費用控制得宜，截至9月底自留綜合率較去年同期減1.6%。
富邦證券2021年前三季稅後淨利58.1億元，較去年同期增加97.1%。受市場成交量帶動，前三季經紀收入較去年同期成長70.1%，經紀市佔率提升至6.20%，較去年同期成長0.65%，居市場前三大。富邦證券致力發展財富管理，複委託業務規模成長，市佔率達11.03%；興櫃交易市佔率維持市場第二。
富邦華一銀行2021年6月底完成人民幣10億元增資，受惠新成長動能挹注，放款較去年同期成長18.7%，並帶動資產規模較去年同期成長12.8%。富邦華一銀行結合集團資源持續深耕兩岸台商客戶，資產規模穩健成長，截至今年9月底資產規模較去年同期成長12.8%。受惠存放款結構優化及資金成本控管，淨利差年增43bps；資產規模成長帶動利息淨收益較去年同期成長40%。資產品質控管得宜，逾放比率0.60%，備抵呆帳覆蓋率253.9%，均優於去年同期表現。
富邦金控及各子公司2021年前三季重要財務數字詳如下表：
|
項目
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稅後淨利
(Net Income)
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資產報酬率
(ROA)
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股東權益報酬率
(ROE)
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資產總額
(Total Assets)
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富邦人壽
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95,230
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2.37%
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24.39%
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5,540,451
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台北富邦銀行
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14,522
|
0.59%
|
8.80%
|
3,599,762
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富邦華一銀行-註1
|
1,647
|
0.41%
|
7.23%
|
572,607
|
富邦產險
|
6,087
|
6.42%
|
19.85%
|
131,048
|
富邦證券
|
5,810
|
5.37%
|
21.70%
|
156,292
|
富邦金控
|
130,211
|
1.82%
|
21.61%
|
10,154,176
單位：新台幣百萬元
註1：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。
註2：日盛金於2021年3月30日成為富邦金控子公司，已依規定將日盛金及其子公司之資產負債自2021年第一季起編入富邦金控合併報表，並於4月起將日盛金及其子公司之損益依持股比例納入富邦金獲利，截至9月底累計金額計13.96億元。