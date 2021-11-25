富邦金控穩居金控業「雙冠王」！2021年前三季稅後淨利1,302.11億元、每股盈餘11.32元

富邦金融控股公司(2881)今日舉行法說會，公佈2021年第 三季自結之財務數字及營運狀況。受惠旗下子公司營運動能佳， 富邦人壽前三季獲利較去年同期成長110.1%，富邦產險、 富邦證券、富邦香港及富邦華一銀行獲利亦均提升，富邦金控202 1年前三季稅後淨利達1,302.11億元，較去年同期成長90 .9%，並已超越去年全年獲利，每股盈餘(EPS)為11.32 元，稅後淨利及每股盈餘雙雙創下新高，穩居金控業「雙冠王」

截至2021年9月底，富邦金控總資產、 淨值及普通股每股淨值皆創下歷史新高。富邦金控總資產突破10兆 元大關，達10兆1,542億元，較去年同期成長13.4%， 淨值達8,438億元，較去年同期成長28.0%， 普通股每股淨值68.13元，皆寫下新高紀錄。受惠於獲利成長， 帶動資產報酬率及股東權益報酬率提升，資產報酬率(ROA)為1 .82%，股東權益報酬率(ROE)達21.61%。

富邦金控已於11月10日公布10月份自結稅後淨利56.04億元 ，累計今年前10月稅後淨利1,358.15億元，每股盈餘為1 1.81元，亦穩居金控業前10月稅後淨利、每股盈餘獲利王。

富邦金控截至10月底已取得58.04%日盛金股權，富邦金控、 日盛金控已於11月5日雙方股東臨時會通過合併案，創下「金金併」 歷史里程碑。富邦金控預計11月底前向主管機關申請合併， 待主管機關核准，預計2022年第一季完成金控之合併，2022 年底前完成富邦證券及日盛證券、 台北富邦銀行及日盛銀行等子孫公司之整併。富邦金控並於10月底 完成現金增資，發行普通股金額322.77億元、特別股金額19 9.998億元。

富邦金控董事長蔡明興表示，富邦金控前三季總資產、 淨值及普通股每股淨值皆寫下歷史新高， 稅後淨利及每股盈餘亦穩居金控業第一。 富邦金控各子公司營運動能良好，富邦人壽2021年前三季稅後淨 利952.30億元，較去年同期大幅增加110.1%， 貢獻金控獲利達73.1%，初年度保費、 續年度保費及初年度等價保費均位居業界第二。 台北富邦銀行認列轉投資新創FinTech公司Nutmeg處分 收益12億元；中小企業放款較去年同期增加逾20%， 榮獲金管會等7項績優獎項。富邦產險簽單保費市佔率25.5%， 連續40年位居市場第一。富邦證券經紀收入年成長70.1%， 經紀市佔率達6.20%，居市場前三大。

除了優異的營運績效， 富邦金控在永續經營的表現上亦屢獲國際肯定。 11月公布的道瓊永續指數(DJSI) 2021年評選結果，富邦金控再度登上永續領域最高殿堂，入選「 世界指數(DJSI World)」成分股，在「保險(INS Insurance)」類別，位居全球保險業前4%，在治理、 社會、環境面向得分皆高於業界平均， 其中社會面向表現名列全球第二、台灣第一，並在23個評選項目中 ，有6個項目居同業之首獲得滿分。不僅連續五年入選最高等級世界指數，亦持續六年入選「 道瓊永續新興市場指數」成分股。

蔡明興強調，富邦金控已訂定2025年永續願景藍圖及長期目標， 側重「低碳」策略，以「Run for Green」為主軸，全力發展綠色金融。 各子公司持續發揮金融影響力，邁向企業永續。7月北富銀與永豐餘 合作推出全台首件經第三方機構認證之綠色授信案； 繼產險於去年發布首本永續保險原則報告書後， 今年發布永續報告書， 富邦人壽亦發布首本機構投資人盡職調查報告書及永續報告書， 進一步提升責任投資之資訊透明度； 富邦產險前三季綠能保險保費收入逾8億元；9月富邦投信發行富邦 未來車ETF，支持電動車及再生能源供應鏈發展。

2021年因應整體經濟環境趨勢， 富邦人壽投資型及利變年金商品維持熱銷， 由於疫情後銷售動能恢復，富邦人壽2021年第三季初年度保費( FYP) 較上季大幅成長23.1%，前三季FYP較去年同期提升2.8% ，達958億元，外幣保單佔比提升至48.0%；續年度保費為2 ,388億元，總保費收入(TP)為3,346億元。 受惠資本市場熱絡及疫情回穩，帶動投資型保單及利變型商品銷售， 第三季初年度等價保費(FYPE)較上季成長6.1%，達214 億元。

富邦人壽自有通路保單銷售業績亮眼，2021年前三季銀保通路貢 獻FYP較去年同期成長，FYP佔比提升至62.5%。FYPE 銷售貢獻仍以自有通路為主，北富銀通路銷售貢獻較去年同期成長。

台北富邦銀行2021年前三季稅後淨利145.22億元， 核心收益來自利息淨收益及手續費淨收益。受惠資產成長帶動， 利息淨收益較去年同期成長6.5%，手續費淨收益成長動能強勁， 較上季成長21.8%。由於企業及個人放款穩定成長，截至9月底 授信餘額較去年同期成長13.8%。 整體企業授信餘額較去年同期成長10.4%， 主要來自台幣授信餘額年增15.3%帶動； 其中中小企業授信餘額較去年同期成長22.5%， 佔企業授信比重提升至49.5%。個人授信方面， 房屋貸款餘額較去年同期成長11.6%，動能穩定提升； 受惠個人信貸較去年同期成長27.5%， 個人無擔授信餘額較去年同期成長15.2%。

台北富邦銀行截至9月底整體存款餘額較去年同期成長15.7%， 受惠台幣放款成長，台幣存放比提升至89.8%。 北富銀各項業務資產品質維持穩健，截至9月底逾放比0.18%， 備抵呆帳覆蓋率673%。截至9月底信用卡有效卡數及簽帳金額成 長率較去年同期呈雙位數成長，亦優於市場， 每卡月平均簽帳金額為前五大發卡行第一。 由於第三季財管銷售動能及收益率皆較第二季提升， 帶動財管收益較上季成長26%。

富邦產險2021年前三季稅後淨利60.87億元， 較去年同期增加51.2%，直接簽單保費達396億元， 較去年同期成長14.6%，其中個人保險業務成長20.2%， 防疫保單前三季銷售達40億元，優於市場表現。簽單保費市佔率達 25.5%，連續40年穩居產險龍頭。受惠資本利得表現優異， 避險後投資報酬率較去年同期增加372bps。 由於疫情影響車險損失率下降，加上費用控制得宜，截至9月底自留 綜合率較去年同期減1.6%。

富邦證券2021年前三季稅後淨利58.1億元，較去年同期增加 97.1%。受市場成交量帶動，前三季經紀收入較去年同期成長7 0.1%，經紀市佔率提升至6.20%，較去年同期成長0. 65%，居市場前三大。富邦證券致力發展財富管理， 複委託業務規模成長，市佔率達11.03%； 興櫃交易市佔率維持市場第二。

富邦華一銀行2021年6月底完成人民幣10億元增資，受惠新成 長動能挹注，放款較去年同期成長18.7%， 並帶動資產規模較去年同期成長12.8%。 富邦華一銀行結合集團資源持續深耕兩岸台商客戶， 資產規模穩健成長，截至今年9月底資產規模較去年同期成長12. 8%。受惠存放款結構優化及資金成本控管，淨利差年增43bps ；資產規模成長帶動利息淨收益較去年同期成長40%。 資產品質控管得宜，逾放比率0.60%，備抵呆帳覆蓋率253. 9%，均優於去年同期表現。

富邦金控及各子公司2021年前三季重要財務數字詳如下表：

項目 稅後淨利 (Net Income) 資產報酬率 (ROA) 股東權益報酬率 (ROE) 資產總額 (Total Assets) 富邦人壽 95,230 2.37% 24.39% 5,540,451 台北富邦銀行 14,522 0.59% 8.80% 3,599,762 富邦華一銀行-註1 1,647 0.41% 7.23% 572,607 富邦產險 6,087 6.42% 19.85% 131,048 富邦證券 5,810 5.37% 21.70% 156,292 富邦金控 130,211 1.82% 21.61% 10,154,176

單位：新台幣百萬元

註1：相關財務數字依據適用當地國際會計準則計算、揭露。

註2：日盛金於2021年3月30日成為富邦金控子公司， 已依規定將日盛金及其子公司之資產負債自2021年第一季起編入 富邦金控合併報表，並於4月起將日盛金及其子公司之損益依持股比 例納入富邦金獲利，截至9月底累計金額計13.96億元。