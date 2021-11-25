臺虎精釀跨界台灣米其林一星名店　Impromptu by Paul Lee限量新品「不期而遇」開放預購

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)臺虎精釀與米其林一星名店Impromptu by Paul Lee跨界合作，推出新品「IMPROMPTU X TAIHU 不期而遇」。

臺虎精釀釀酒師以氣泡酒再現主廚Paul Lee最愛的調酒「Pickleback Shot」，將帶有白酒氣息的蘋果結合爽口的酸黃瓜與蒔蘿，入喉就能感受明亮的果香與脆爽口感。

位於晶華酒店的米其林一星名店Impromptu by Paul Lee，以法式烹飪手法搭配板前服務，呈現多元創新料理。開幕8個月就在《台北米其林指南》中摘一星並維持至今，IMPROMPTU指的是「即興演出」，Paul Lee主廚以之為名，以不受框架限制的烹調料理精神，為客人提供有別傳統的用餐體驗。

此次的酒標設計也是別出心裁，設計靈感取自於Impromptu的中文諧音「硬皮兔」，以明亮的螢光綠底色，跳出手影變化出的一隻兔子，並在耳朵上藏了代表酒款風味表現的酸黃瓜，活潑童趣的設計呼應著瓶中酒體的清爽酸甜，完美襯托出驚奇而不失華麗的酒款風味。

本款預購價$888，全臺限量2500瓶，將自11月17日起於全臺7-11 ibon開放限量預購，也可至Impromptu by Paul Lee現場選購。