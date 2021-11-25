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中華電信用行動力 響應減塑的奉茶好夥伴活動

By 台灣英文新聞
2021/11/25 17:13
照片來源：中華電信提供

照片來源：中華電信提供

中華電信今日加入奉茶行動囉！即日起，中華電信全台100間服務中心加入奉茶行列，免費提供門市內的飲水機供路過民眾，自備環保杯進店使用，一起愛護台灣。中華電信拋磚引玉，期待有越來越多場域成為奉茶站，實現讓台灣裝水比買水更容易的目標，從源頭減少海邊的瓶裝水垃圾。

中華電信除了引領台灣數位科技之外，疫情期間發揮資通訊技術優勢，科技防疫讓臺灣更安全；在企業社會責任上投注的心力亦不落人後，持續推動ESG行動方案。2019年中華電信三創服務中心通過二大國際標準「ISO 14067碳足跡」及「碳中和（PAS 2060）」認證，取得「環保署碳標籤」，成為台灣首家「零碳服務中心」；2020年獲得「氣候領袖獎」為中華電信取得永續榮譽。

生產塑膠瓶除了要耗費大量原油、水等地球資源，還會造成空氣污染、水污染及溫室氣體排放。只要自己帶水杯，每使用一次就可以省下18公克的塑膠，相當於一次省下100公克的二氧化碳排放量。中華電信此次與原點社會企業共同合作，加入「奉茶行動」，讓民眾都能夠自備環保杯，透過APP便能取得飲水水源，從最基本的需求面源頭去做到減少使用塑料容器。

中華電信參與的門市橫跨17個縣市，97個行政區並持續增加，盼由此能更全面性的去照顧到台灣的每一個地方。中華電信為您奉茶，讓我們一起溯源減塑，當起環境防衛隊，在生活便利、科技進步、物資無虞的時代，也要用心去呵護我們的家園，讓美好的環境代代傳承。

中華電信用行動力 響應減塑的奉茶好夥伴活動

照片來源：中華電信提供

更新時間 : 2021-11-25 18:09 GMT+08:00

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