中華電信用行動力 響應減塑的奉茶好夥伴活動

中華電信今日加入奉茶行動囉！即日起， 中華電信全台100間服務中心加入奉茶行列， 免費提供門市內的飲水機供路過民眾，自備環保杯進店使用， 一起愛護台灣。中華電信拋磚引玉， 期待有越來越多場域成為奉茶站， 實現讓台灣裝水比買水更容易的目標， 從源頭減少海邊的瓶裝水垃圾。

中華電信除了引領台灣數位科技之外， 疫情期間發揮資通訊技術優勢，科技防疫讓臺灣更安全； 在企業社會責任上投注的心力亦不落人後， 持續推動ESG行動方案。 2019年中華電信三創服務中心通過二大國際標準「ISO 14067碳足跡」及「碳中和（PAS 2060）」認證，取得「環保署碳標籤」，成為台灣首家「 零碳服務中心」；2020年獲得「氣候領袖獎」 為中華電信取得永續榮譽。

生產塑膠瓶除了要耗費大量原油、水等地球資源， 還會造成空氣污染、水污染及溫室氣體排放。只要自己帶水杯， 每使用一次就可以省下18公克的塑膠，相當於一次省下100公克 的二氧化碳排放量。中華電信此次與原點社會企業共同合作，加入「 奉茶行動」，讓民眾都能夠自備環保杯， 透過APP便能取得飲水水源， 從最基本的需求面源頭去做到減少使用塑料容器。

中華電信參與的門市橫跨17個縣市，97個行政區並持續增加， 盼由此能更全面性的去照顧到台灣的每一個地方。 中華電信為您奉茶，讓我們一起溯源減塑，當起環境防衛隊， 在生活便利、科技進步、物資無虞的時代， 也要用心去呵護我們的家園，讓美好的環境代代傳承。

照片來源：中華電信提供