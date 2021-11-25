台灣KKBOX集團改名！KKCompany放眼亞太市場　加速OTT媒體串流成長

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)亞洲領先媒體科技集團 KKBOX Group， 今(25)日宣布更名為「KKCompany」，力拼OTT媒體串流領頭羊。

KKCompany串聯旗下聲音社群 KKBOX、影音串流 KKTV、串流科技 KKStream、內容新創加速器 KKFARM 與娛樂展演 KKLIVE 五大事業，戰線布局多年力拚轉型。

「KKCompany Goes Live 上線記者會」今日透過 KKTIX Live 平台直播，邀請剛拿下金音獎「最佳現場演出、最佳樂團、最佳專輯」等三項大獎的血肉果汁機現場演出〈打開太陽〉，以及 Kimberley 陳芳語演唱〈愛你〉和〈玻璃心〉。

KKCompany 從音樂串流事業起家，集團事業布局主要為三大戰線，以技術為後盾各擁戰略、分進合擊：一為分眾媒體（Vertical Media），透過 KKBOX、KKTV 與 KKLIVE 經營分眾市場與會員；二是內容，KKFARM 聚焦培育新創內容廠牌、發行創作內容；三為技術和雲端，KKStream 以串流科技與雲端運算解決方案，協助企業與內容創作者（Content Creator）轉型。

KKCompany 執行長林冠羣表示，過去五年，集團朝多元產品線和國際版圖兩個維度努力拓展，現在成長引擎不只音樂影音串流事業，另包括娛樂展演、IP 投資開發、串流技術等事業都有顯著增長。目前集團已有 40％營收貢獻自海外，未來海外營收比重有望加速提升。

林冠羣說，無論是經營分眾媒體，還是布局深耕內容與技術，KKCompany 都是為服務各行各業的內容創作者與內容提供者，提供「易取得、易負擔、易享受」（Accessible, Affordable, Enjoyable）的技術，降低科技導入門檻，協助各產業內容創作者創業轉型，小至單一藝人、個人創作者，大至電視台、跨國企業等。

去年起受到疫情影響，大量實體活動延期甚至取消，KKLIVE 迅速以 KKStream 模組化串流技術，打造全台首個一站式活動直播平台「KKTIX Live」，為活動主辦提供線上直播轉換解決方案，幫助表演團體重返舞臺，截至目前已有數百場演出在該平台舉行，未來將包含電影座談、健身課程、科技研討會等。

KKCompany預計 2022 年透過 KKTIX Live 線上直播的活動達 1,000 場，KKStream 將持續擴展日本及海外市場，並以獨家即時影像串流產品 BlendVision Moment 推動更多線上直播活動，未來服務市場放眼亞太，加速推動集團海外營收成長。

據國際市調公司 Statista 預估，2025 年亞太地區 OTT 媒體串流市場規模上看 883 億美元。



亞洲領先媒體科技集團 KKCompany 執行長林冠羣出席「KKCompany Goes Live 上線記者會」(圖/KKCompany)