【2021金馬獎】台灣第58屆金馬獎8大亮點搶先看！7部大片、林柏宏主持處女秀、史上最多周邊一次看

（台灣英文新聞 / 林于雯 綜合報導）第58屆金馬獎將在27日晚間於國父紀念館舉行，今年的典禮精彩可期，除了主持人首度由演員林柏宏獨擔重任，還有遠道而來的海外嘉賓白靈、李心潔、李國煌等，而今年的周邊商品更是史上最多，現在就一起揭曉本年度影壇盛事8大亮點吧！

7部大片

今年最具討論度的7部大片《緝魂》、《瀑布》、《濁水漂流》、《美國女孩》、《月老》、《詭扯》、《青春弒戀》各個極具特色，《緝魂》屬於燒腦類科幻、驚悚片，講述檢警辦案、查緝真相的過程；《瀑布》描繪疫情下的都會人情；《濁水漂流》刻畫社會邊緣人生活的艱困；《美國女孩》敘述美國移民家庭回台後遭遇的親情考驗；《月老》是人氣作家九把刀改編，情節奇幻、引人入勝；《詭扯》則是改編自韓國黑色喜劇，節奏幽默、情節懸疑；《青春弒戀》描寫社會上不同角色的人之間的情感糾葛。

而本屆的最佳劇情片入選則包括《緝魂》、《瀑布》、《濁水漂流》、《美國女孩》、《月老》。

影帝影后

本屆入圍者各個實力堅強，影帝候選有《角頭-流浪連》鄭人碩、《緝魂》張震、《當男人戀愛時》邱澤、《濁水漂流》吳鎮宇、《金錢男孩MONEYBOYS》柯震東。

其中邱澤主演的《當男人戀愛時》是今年最賣座的台灣電影，而柯震東在《金錢男孩MONEYBOYS》中則飾演同志男妓，突破極大，張震在《緝魂》為演出癌末檢察官，全身減重20餘公斤。

影后則有《修行》陳湘琪、《瀑布》賈靜雯、《瀑布》王淨、《美國女孩》林嘉欣、《美國女孩》方郁婷。

入圍者中，有兩組「母女組」，分別是《美國女孩》中的林嘉欣和年僅15歲方郁婷，以及《瀑布》中賈靜雯和王淨，而陳湘琪曾奪過金馬影后大獎，方郁婷更被外界視為「SSR級（Superior Super Rare 特級超稀有）新人」。

主持人

主持人本次是由演員林柏宏首次獨擔重任，面對過去金馬主持棒都由專業主持人黃子佼、陶晶瑩、等人接手，林柏宏坦言接獲邀約時直覺「怎麼可能」，但也非常榮幸第一次主持典禮就是金馬獎，很緊張也很興奮。

而紅毯主持人同樣由星光大道女王楊千霈第12度扛下重任，搭擋徐鈞浩，為紅毯一同增添熱鬧氣氛。

頒獎嘉賓

本屆的頒獎嘉賓有金馬影帝莫子儀、陳以文、金馬影后陳淑芳、楊貴媚、陳湘琪，以及加上歷屆得主劉冠廷、納豆、范少勳、盧廣仲、陳姸霏，還有在影壇表現活躍的陳庭妮、温貞菱、許瑋甯、鍾欣凌、莊凱勛等人，可謂眾星雲集。

名導演李安也是今年的重量級頒獎嘉賓，他將搭檔三十年前頒給他人生第一座金馬獎的黃建業，一同為本屆最佳劇情片揭曉得主。

海外嘉賓

至於海外嘉賓，這次又有請到超吸睛性感女星白靈和新加坡喜劇天王李國煌來台，更有金馬影后李心潔，為本屆金馬典禮頒獎。

入圍歌曲演唱嘉賓

金馬58頒獎典禮壓軸演出嘉賓，包含金曲天后張清芳將現身演唱〈最愛〉，其他表演嘉賓包含艾怡良、茄子蛋及魏如萱。

終身成就獎

金馬執委會9月公布第58屆金馬獎終身成就獎得主，由攝影師林贊庭與導演蔡揚名獲頒。根據中央社，林贊庭是首位獲得金馬獎終身成就獎的攝影師，而蔡揚名則有「台灣黑幫電影教父」美譽。

中央社指出，蔡揚名不只為影史寫下重要篇章，更協助國家電影及視聽文化中心進行口述史料，對影壇貢獻極大。

金馬周邊聯名商品最多

本屆金馬獎一共和30多個品牌合作，推出金馬客製專屬聯名商品，是史上數字最多的一次。許多像是肉乾、吐司、餅乾、氣泡水、拌麵、咖啡、酒品等食品類產品，甚至是超商都可買到的乖乖餅乾，都推出獨特金馬包裝，極具設計感，送禮自用兩相宜。

此外，更有家居設計、生活用品、美妝和3C用品與金馬合作，像是露營杯、藍牙耳機、枕頭、香氛噴霧、葉黃素飲、Sony相機、麻將組和椅凳，結合金馬獎設計元素，質感滿分。

第58屆金馬獎頒獎典禮將於11月27日於台北國父紀念館舉行，民眾可透過電視上的台視頻道同步收看直播，在網路上則有myVideo影音獨家播出，以及LINE TODAY共同轉播。

海外的觀眾包含新加坡和馬來西亞，可透過Hub都會台或Astro觀看，其餘地區皆可透過金馬與台視YouTube 同步觀賞。