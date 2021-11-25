台灣逾3成攝護腺癌確診已轉移　「去勢療法」也無效　研究：1成患者帶有突變基因

攝護腺癌高居男性國人10大死因第6名，好發於高齡男性。(示意圖/pixabay) 攝護腺癌高居男性國人10大死因第6名，好發於高齡男性。(示意圖/pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）109年攝護腺癌高居男性國人10大死因第6名，好發於高齡男性，更有逾3成病人確診時已經有轉移病灶。當癌細胞轉移後，病人大多接受去勢療法，然而經過一段時間後，去勢療法就會逐漸失效，所幸隨著醫學進步，目前已有精準醫療的標靶藥物，臨床上能有效延緩疾病惡化、提升病人整體存活率。

攝護腺癌好發年齡在65到75歲之間，其發生率與死亡率有逐年上升的趨勢，早期通常症狀不明顯，開始出現症狀時，可能和良性攝護腺肥大症狀差不多，包括尿急、開始排尿時排不出來、尿流變細、尿完後滴尿、尿流斷斷續續、膀胱無法排空的感覺、夜尿、血尿等。

國泰醫院陳國強醫師表示，當攝護腺癌侵犯儲精囊，會出現精液帶血或射精疼痛。若有骨轉移時會引起骨骼疼痛、病理性骨折或脊椎受到壓迫而產生神經方面的症狀，部分病人癌症已擴散至別的器官時才發現。

根據衛福部最新2018年癌登資料，逾32%的攝護腺癌病人在確診時，就已經進入轉移階段，當癌細胞轉移時，切除局部並無法解決問題，因此針對現行轉移性攝護腺癌的治療方法有荷爾蒙治療與化學治療兩大類別，然而接受荷爾蒙治療的病人在經過一段時間後，癌細胞可能產生抗藥性，使藥物逐漸失效，出現去勢抗性、去勢療法無效的狀況。

台灣泌尿科醫學會理事長吳文正醫師表示，隨著精準醫療趨勢發展，透過癌症基因檢測，攝護腺癌精準療法能協助醫師依據突變的基因進行治療，為病人量身打造適合的個人化治療方式，轉移性去勢抗性攝護腺癌的生物標記物標靶治療，即為PARPi，將PARPi應用在突變的基因，使癌細胞失去修復功能，導致癌細胞死亡、降低疾病惡化風險。

除了運用標靶藥物達到準確治療的效果外，吳文正提醒，依國外臨床研究發現，帶有突變基因者約佔10%左右，突變基因可能造成細胞修復問題，因此國際上治療指引也建議轉移性攝護腺癌的病人更需要注意家族病史。

吳文正解釋，隨著基因檢測與定序技術進步，建議病人可以主動詢問醫師，評估基因檢測的需求，並且考慮在術後，及早做組織檢體檢測，待透過檢測報告的結果，找出腫瘤突變的癌症基因，擬定適合的治療策略，才不會錯過理想的治療時機。