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常客私藏！40 顆泡芙高 23 公分聖誕泡芙塔　The Patissier台灣獨家限定11/27開放預購

The Patissier推出聖誕泡芙塔及聖誕莓果蛋白霜蛋糕，12月1日將正式對外販售

By 娛樂組, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/25 16:00
常客私藏！40 顆泡芙高 23 公分聖誕泡芙塔　The Patissier台灣獨家限定11/27開放預購

(台灣英文新聞/娛樂組 台北綜合報導)新加坡法式精品蛋糕名店 The Patissier 近日公布，即將販售兩款聖誕獨家限定蛋糕，為由 40 顆手作泡芙搭乘的聖誕泡芙塔，及聖誕莓果蛋白霜蛋糕。

泡芙塔在 The Patissier 是常態供應的蛋糕，即使是平日也能預訂的到，不過在每年聖誕節，The Patissier 都會特地為節慶獨家推出聖誕泡芙塔，在新加坡當地，聖誕泡芙塔通常在聖誕前夕就會銷售一空，去年進到台灣後，也引發關注，有不少顧客會提前預訂，甚至被部分常客譽為「私藏聖誕蛋糕」。

由 40 顆泡芙顆顆堆疊，高度達 23 公分的聖誕泡芙塔，放在桌上幾乎與視線平視，如同一顆小聖誕樹般令人心動！ 聖誕泡芙塔最大特色在於，每一顆泡芙都是獨一無二的，入口前，誰也猜不出自己會吃到什麼口味。泡芙內餡分別填入巧克力、草莓、百香果、香緹鮮奶油， 4 種濃、甜、酸、綿口味的慕斯相當可口，每一顆外型再用聖誕色巧克力、椰絲、杏仁角裝飾，層層堆疊超級夢幻，不僅大人喜歡，小朋友也能體驗親手從「聖誕樹」摘下一顆顆泡芙的趣味。

常客私藏！40 顆泡芙高 23 公分聖誕泡芙塔　The Patissier台灣獨家限定11/27開放預購
聖誕泡芙塔(圖/The Patissier)

適逢台灣草莓季，The Patissier 台灣旗艦店也限定推出聖誕莓果蛋白霜蛋糕，The Patissier 首席烘焙師于詠渟表示：「台灣自產的草莓香氣十足、顏色飽滿漂亮、入口香甜美味，融合清爽酸綿的優格打成莓果慕斯，並以蛋白霜糕體包覆，輕盈鬆脆與軟黏綿密口感同時存在，層次豐富，輕甜爽口，吃一口就會上癮。」

The Patissieer 以空氣感十足的法式蛋白霜為蛋糕主體，厚厚一層 1.5 公分的蛋白霜糕體上鋪滿莓果慕斯及新鮮切丁草莓捲起，表層因捲時的張力自然產生裂痕，剛好與樹幹很相似，因此在聖誕節前夕，詢問度也特別的高。

聖誕泡芙塔及聖誕莓果蛋白霜蛋糕將在11月27日開放預購，民眾可透過 The Patissier 台灣旗艦店官網線上預訂，12月1日將正式對外販售，兩款蛋糕皆為期間限定，絕對是這次慶祝聖誕節、交換禮物聚餐上，最合適的聖誕蛋糕！

【店家資訊】

The Patissier 台灣旗艦店
營業時間：12:00-19:00（每週一、二公休）
網站：https://www.thepatissier.com.tw/
臉書：https://www.facebook.com/ThePatissierTaiwan
電話：0928-554-801
地址：106台北市大安區四維路86號1樓
新加坡
法式
The Patissier
聖誕
泡芙塔
聖誕莓果蛋白霜蛋糕
甜點

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更新時間 : 2021-11-25 16:41 GMT+08:00

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