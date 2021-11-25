後疫情時代輔導難度增　善牧「盛開的羊」滿額禮謝捐款人支持

（台灣英文新聞／生活組綜合報導）國內進入「後疫情時代」，更多家長面臨龐大的經濟壓力與生活習慣改變，在家中的緊密相處，易造成婚姻、親子關係緊繃，尤其是已被暴力襲捲的家庭，在家上課、工作的期間，孩子易因家長在旁而不安、擔心，在善牧社工關心時，常因「有苦說不出」而拒絕服務的比例達7-8成，於是孩子的創傷潰爛化膿，使得個案輔導的複雜度增加。

善牧社工發現到這樣的隱憂，因此引介各項專業資源，努力讓目睹家暴兒少的創傷復原，在解封後儘快回到軌道上。也因為疫情影響，善牧星火宣傳影片首次以動畫呈現，並於11月25日開始宣傳，以此呼籲社會大眾加入「善牧星火傳愛計劃」，可以透過捐款，一起幫助這些年幼受創而處境為難的家創兒。凡捐款500元以上，可索取知名插畫家Cindy wume為善牧創作「盛開的羊」插畫系列滿額禮。

天主教善牧基金會在民國86年，於庇護所協助受暴婦女時，發現蜷縮在媽媽身旁的孩子，常會有過度怕生、撞牆、哭泣、自責等創傷反應，然而心理創傷常因不易被發現而隱藏在內心深處，於是善牧基金會執行長湯靜蓮修女，蒐集國際對目睹兒少服務的資料，並聘請了全台第一位專職輔導目睹家暴兒少社工，協助這群被忽略的孩子。至今，善牧已在台北、新北、新竹、台中、嘉義、台南及高雄等七個地區成立目睹兒少服務據點。

談到疫情期間社工們服務目睹家暴兒少的辛苦，湯靜蓮修女表示，社工深知孩子需要幫助，但對有些孩子，卻難免有「服務送不進去」的煎熬。這群孩子們因為感受暴力一再發生卻無能為力，在他們的解讀往往是：「是不是我做錯了什麼？」、「未來也不可能改變。」這樣的誤解讓他們內心不斷地糾結拉扯，未來可能導致不幸的悲劇發生。

談到疫情對目睹家暴兒少服務的影響，善牧嘉義中心督導劉永慧形容，心理創傷輔導工作需在讓孩子能安全、放心的環境進行，但實務上觀察要讓孩子「在家」用「視訊」說出心裡話是困難的，孩子總擔心旁邊有人偷聽、家人會知道自己的內心感受，有時候年齡較小的孩子也會因為需要透過父母的協助而使談話深度降低，在這樣的情況下，起初，孩子的態度從淡漠、抗拒，到後來乾脆不講了。

原本已朝創傷復原前進的目睹家暴兒少，因疫情而影響輔導狀況的比例高達7-8成，有些孩子甚至毅然拒絕所有對外連結，讓善牧社工心裡很擔心疫情阻礙了孩子心裡傷痛的復原之路。善牧台北小羊之家主任許瑋倫說：「許多社工與孩子們的互動，現在必須『重新暖機』或『從零開始』建立關係。」加上個案服務複雜度增加，社工們需要更多時間抽絲剝繭，讓孩子願意敞開心房，接受社工的撫慰和服務。

五月初，一位接受善牧目睹服務的孩子，焦慮地跟社工求救：「我很害怕暑假的來臨，要一直待在家裡和可怕的人相處…。」但馬上進入的三級警戒，使原本社工與孩子的互動模式得馬上中斷，社工透過LINE跟孩子聯繫、關心，孩子卻從「已讀不回」到根本「不讀不回」。這段難熬的日子裡，善牧社工持續釋出穩定的關心、透過各種方式邀約，直到後來孩子終於願意對話，倆人好不容易約在公園散步，劉永慧說：「散步也是讓孩子情緒穩定、跟自己身體對話很好的方式，關鍵在於陪伴與過程中帶來的安定感。」就這樣走著聊著，隔著口罩，看見孩子深鎖的眉頭漸漸解開，也沒有初見面的侷促不安，這才讓社工稍稍放心。「疫情發生後，我們發現工作上彈性是很重要的，透過不斷調整服務的模式與方法，我們不放棄任何一個可以和孩子靠近和關心的機會。」劉永慧這樣形容善牧社工肩負的使命感。

疫情為民眾帶來前所未有的艱辛考驗，也讓善牧社工深知輔導因目睹暴力而受創孩子們的責任重大，加上服務個案的複雜度日益增加，極需要像心理師、職能治療師、兒童精神科醫師等專業資源的介入，善牧邀請社會大眾一起幫忙，一起陪伴受到家庭創傷的孩子走出傷痛。

今年善牧星火傳愛計劃，很榮幸邀請到兩次入圍波隆那插畫比賽的知名插畫家Cindy wume為善牧創作「盛開的羊」，靈感是她感受到春季來臨時，植物冒出小芽或盛開的花朵展現的幸福喜悅，因此她把這樣的意象融入其中。在作品中，Cindy運用不同的花朵繪製成小羊。她說：「我希望表達每個人都是獨一無二的，要永遠記得珍惜屬於自己閃閃發光的樣子。」這與善牧基金會所強調「一個人的價值高於全世界」相呼應。

今年善牧星火傳愛宣傳影片，因疫情的關係，首次以動畫創作方式呈現，表達「無論曾遭受什麼難熬處境，來到善牧的孩子都是寶貝」，希望受助者感受到褓抱在懷，被珍視的溫暖感受，進而找到生命價值及對未來的無限盼望。影片於11月25日上線，善牧歡迎民眾支持「善牧星火傳愛計劃」，凡捐款滿500元可索取2022年善牧桌曆及紅包袋；捐款700元可索取「盛開的羊-不鏽鋼分層小湯罐」；捐款1000元可索取「盛開的羊-抗UV折傘」。

善牧官網捐款：https://goodshepherd. eoffering.org.tw/contents/ project_ct?p_id=2



