常溫年菜熱銷 台北凱達首年推出鮮凍系列拓展年菜商機

每一年的年夜飯都是讓人最期待的時刻，提早預訂讓您省荷包！台北凱達大飯店冠軍主廚團隊隆重呈獻「福虎送吉祥」系列外帶年菜與年節禮盒，除了有豐盛中西美饌的常溫年菜，更首度推出御膳鮮凍年菜組。曾獲得兩岸十大名廚、兩岸十大名菜點金獎，更連續三年獲得年菜評比冠軍殊榮的台北凱達大飯店行政主廚戴于益表示，於除夕當天至飯店取貨的常溫年菜主打當日現做，不開火即可直接享用。但為要滿足現代人快速預購、便利寄送等需求，首度推出鮮凍年菜組，不受限於地域性與時間限制，網購後宅配到家，簡單覆熱即食猶如現煮。期望能靠「剪刀經濟」發威，增加五成的業績，拓展外帶年菜市場。

台北凱達大飯店家宴中餐廳今年推出的常溫「乾坤年菜套組」，除了有多道評比奪冠的經典代表作「奶油麥片蝦」、「凱達冠軍烤豬腳」、「藜麥南瓜雙臘紅麴米糕」，還有讓餐桌豪華感大升級的「鮑粒花膠佛跳牆」，以及全新推出的創意料理「青花椒沙薑土雞」…等七大道10人份的熱銷常溫年菜套組售價8,560元，於2022/1/15前早鳥優惠只要6,848元。另外還有多道可單點的中西極致美饌：「醬爆龍蝦伊麵」、「砂鍋花膠一品雞」、「低溫炙烤戰斧牛」、「義式烤羊腿」…等，以及今年首次登場的「剁椒山泉鱸魚」，多元的豐富料理，讓您與家人們的團聚時刻，能輕鬆品嚐到精銳廚藝團隊的美味功夫菜。

台北凱達大飯店家宴中餐廳今年首度推出的御膳鮮凍年菜組，包含了：「蔥烤鯽魚」、「蜀香醬豬肉」、「四季烤麩」、「宮廷花雕蝦」、「墨跡東坡肉(附餅皮)」、「大蒜北菇泉水鱸」、「黃金蟲草花膠雞」、「八寶芋泥」，八大道6人份定價4,860元，首年嚐鮮優惠價只要3,888元，皆為台北凱達冠軍主廚團隊親自料理，絕非工廠代工製作，讓民眾在家就可以輕鬆享受經典料理，絕對物超所值，超澎湃的八道料理簡單覆熱即可擺盤上桌，讓您的年夜菜打卡照讓人超羨慕！

更多詳情請洽家宴中餐廳02-2383-6798請至官網www.caesarmetro.com。