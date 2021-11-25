AROMASE艾瑪絲種下300棵綠樹森林 不只頭皮淨化 更守護地球健康

不只頭皮要溫和淨化，地球環境的健康更需守護！草本頭皮養護領導品牌AROMASE艾瑪絲發揮企業永續影響力，致力守護大眾頭皮健康，更從森林永續、關懷社會落實永續行動，由創辦人陳俊偉帶領團隊從自身做起，親自種下300棵台灣原生樹種，協助森林水土復育及樹木養護，並成功號召32家企業、合作供應商夥伴及KOL名人響應，跨界號召包括B型企業協會、永續綠能、化妝品、網購循環包材、C2C搖籃到搖籃、醫療院所…等產業響應參與，至今所發起落實的綠色淨化行動，已為地球移除超過338公斤的垃圾。

健康髮絲來自於頭皮環境的淨化，如同茂盛森林及永續生態需有健康土壤的養護。草本頭皮養護品牌AROMASE艾瑪絲以「守護頭皮健康」為初心，與環境友善共好，秉持對頭皮健康、對環境友善的理念，落實企業永續社會責任，進行原生樹種造林計畫，復育山林環境永續，健康的頭皮需進行淨化及角質的保護，如同森林土壤需做好水土保持，從根本幫助樹木健康茁壯。

致力森林永續淨化的艾瑪絲，實踐永續淨化的善念，秉持Now or Never即刻去做的綠色行動力，與臺北市政府工務局大地處合作，於台北貓空進行為期3年的林地認養，由創辦人陳俊偉帶領員工團隊，親自種下300棵希望的綠色樹苗，將廢耕茶園重新整地翻新成為植林地，種植原生樹種山櫻花及青楓樹，協助坡地保育及水土保持，守護大地的健康，未來綠樹養成也將為這片土地帶動地方觀光。

維持水土涵養保持，與樹木的健康與否息息相關，樹木的茁壯影響著森林物種棲息與生物多樣性，艾瑪絲不只在貓空林地種下一片森林，更帶領跨界32家企業夥伴，為這片林地進行復育養護，親手移除野生雜草、維持土地健康、淨化山林移除不必要的垃圾；並進行森林環境及林向教育，走進山林淨心傾聽森林的聲音，傳遞森林固碳及生活減碳的重要性。



艾瑪絲所種植的台灣原生樹種，特別挑選山櫻花與青楓樹，山櫻花的果實及花朵所產生花蜜，能吸引鳥類綠繡眼造訪採蜜，幫助生物棲息；而青楓樹的樹木高大、抓地力佳，能保護土壤，雨水不會快速沖刷地面，涵養水土的保持。如同頭皮基底淨化養護做好，回歸天然健康的保養，才能讓頭皮擁有一整座森林的生命力。

「氧髮進化，源自根本」是艾瑪絲行動助人的願景及使命，這片艾瑪絲綠色森林將為地球減少55888公斤二氧化碳，讓林地回歸森林應有的樣貌，永續自然生機。艾瑪絲不僅專注頭皮養護，將守護健康的精神延伸至環境永續行動，更是台灣入選B型企業中「唯一專注頭皮養護的髮品企業」，透過公司治理、員工照顧、環境友善、社區照顧和客戶影響力等面向，發揮企業社會責任影響力，持續承諾「成為對世界最好的企業」。