無肉不歡聖誕版　早鳥預訂享9折　台北中山九昱希爾頓逸林酒店，邀您逸起過聖誕

時序入冬，聖誕氣息愈發濃厚。想要打造節慶儀式感，少不了大餐與美酒相伴。台北中山九昱希爾頓逸林酒店原僅周末限定的「無肉不歡微醺晚餐」，順應節慶需求，特別加開平日場次，並將菜單有感升級。除了原有的桌邊現切爐烤牛排、德國香料白酒燉豬腳、起司拼盤、繽紛沙拉吃到飽，再加碼重量級新品「暴龍雞腿」與無限供應的聖誕必備「香料熱紅酒」。無肉不歡聖誕版將在2021年12月24日和26日晚間18:00登場，12月10日前預訂可享9折優惠。原價每位NT$ 1580+10%，7至16孩童每位NT$ 790+10%，預訂請洽：02-6618-2168麗餐廳。

集結節慶必備烤火雞、爐烤牛排、德國豬腳與各式店藏紅白酒的「無肉不歡聖誕版」，絕對是肉食主義和熱愛微醺氛圍食客的最佳選擇。在2021年12月24日與26日除了有各式肉品、繽紛沙拉、起司盤等佳餚無限供應，還有可恣意暢飲的應景熱紅酒，在寒冷冬季，最適合與親友或另一半分享這美好的甜蜜微醺。

本次吃到飽無論主菜或是精選配菜皆由專業服務人員提供桌邊服務，現切的爐烤牛排，肉質粉嫩多汁，搭配法式芥末和松露奶油等特製蘸料，風味多變。廣獲食客好評的德國豬腳不似坊間常見、皮脆肉Q的版本，而是選用北德香料煮法，烹飪方式同中菜燉煮，慢燉成就細緻肉質與彈嫩外皮。不須費力咀嚼，即可優雅品嚐。主廚選用脂肪較厚的豬後腿與洋蔥、西芹、紅蘿蔔、白胡椒燉煮３小時，再加入德國豬腳的靈魂「酸菜」滾煮入味。值得一提的是酸菜的選用，正統德式本該搭配捲心甘藍菜製成的酸菜，主廚玩心大發以中式酸白菜代替，並將賦予料理煙燻味兒的培根換為臘肉，替傳統歐式料理注入中華風，創新混搭的絕妙滋味，是別處嘗不到的好味道。

視覺吸睛的「暴龍雞腿」單隻即重達450公克，現烤出爐，香嫩多汁令人吮指回味。主廚將嚴選火雞腿以蜂蜜、匈牙利紅椒粉、檸檬汁、白酒等醬料醃製，烘烤時再刷上特製烤醬，微辣中帶有酸甜滋味，適合佐酒品嚐。

除了餐廳推出了吃到飽活動，位於飯店１樓的森酒吧也因應節慶交換禮物的贈禮需求，推出可供外帶的香料紅酒。與多款秘製香料與水果小火慢煮的美味熱紅酒，外帶後僅需稍微加熱即可飲用。搭配的肉桂與果乾可供裝飾或增添風味，每份NT$200，6入即贈質感盒裝。