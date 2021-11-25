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11/25台灣增10例境外移入　第13批93.83萬劑BNT疫苗今上午抵達桃機

By 朱明珠, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/25 14:25
台灣11/25新增10例COVID-19境外移入確定病例，含5例突破性感染。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

台灣11/25新增10例COVID-19境外移入確定病例，含5例突破性感染。(截圖自中央流行疫情指揮中心記者會)

（台灣英文新聞／醫藥組　綜合報導）中央流行疫情指揮中心今(25)日公布國內新增10例COVID-19境外移入確定病例，含５例突破性感染；另確診個案中無新增死亡。

延伸閱讀：11/25起打疫苗不用上平臺！台北市18醫院可預約疫苗接種　10接種站供隨到隨打

指揮中心說明，今日新增10例境外移入個案，為6例男性、4例女性，年齡介於10多歲至40多歲，分別自印尼(4例，案16656至案16658、案16660)、菲律賓(案16659)、越南( 2例，案16661、案16663)、土耳其(案16662)、韓國(2例，案16664、案16665)入境，入境日介於今(2021)年11月10日至11月23日，皆持有搭機前3日內檢驗陰性報告。

11/25台灣增10例境外移入　第13批93.83萬劑BNT疫苗今上午抵達桃機

指揮中心統計，截至目前國內累計16,554例確診，分別為1,910例境外移入，14,590例本土病例，36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計111例移除為空號。

2020年起累計848例COVID-19死亡病例，其中836例本土，個案居住縣市分布為新北市412例、臺北市321例、基隆市29例、桃園市27例、彰化縣15例、新竹縣13例、臺中市5例、苗栗縣3例、宜蘭縣及花蓮縣各2例，新竹市、南投縣、雲林縣、臺南市、高雄市、屏東縣及臺東縣各1例；另12例為境外移入。

另外，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的第13批BNT疫苗93.83萬劑，已於今日上午順利運抵桃園國際機場，本批疫苗效期至2022年3月23日，待完成後續檢驗封緘作業後，將由指揮中心統籌運用，儘速提供民眾接種。

指揮中心說明，由台積電、鴻海暨永齡基金會、慈濟基金會共同捐贈的BNT疫苗1,500萬劑，目前共計到貨1047.44萬劑，分別為首批9月2日93萬劑、第2批9月9日91萬劑、第3批9月30日54萬劑、第4批10月1日67萬劑、第5批10月4日27萬劑、第6批10月7日88.92萬劑、第7批10月8日88.92萬劑、第8批10月14日82.7萬劑、第9批10月28日90.21萬劑、第10批10月29日91.03萬劑、第11批11月5日87.17萬劑、第12批11月12日92.66萬劑，以及本批93.83萬劑。
新冠肺炎
境外移入
突破性感染

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