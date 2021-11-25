【彭帥事件】千呼萬喚不出來 前中國副總理張高麗在哪裡？

（台灣英文新聞 / 黃紫緹 綜合報導）自爆被前副總理張高麗性侵甚至展開不倫戀的中國網球女將彭帥，「被消失」多時，終於在官媒「簇擁」下公開亮相，但另一名事主呢？專家指，中國高官遇事不出面是常態，畢竟損及黨的形象，有害而無一利，自主龜縮恐怕是唯一選項。

中共喉舌環球時報（Global Times）在上周末釋出多張照片、多支影片「展示」彭帥安全無虞，她更出席網球活動、與國際奧委會主席巴赫（Thomas Bach）視訊通話，盼能平息爭議。然而，國際輿論依舊不買帳，而理應成為調查主角的75歲前國務院總理張高麗，也始終不曾露面。

根據路透，2018年退休的張高麗，最後一次現身是今年7月1日中共建黨百周年慶祝活動。張於2007至2012年任中國共產黨天津市委會書記，2013至2018年更躍居第一副總理之位，執掌經濟擘劃大權，包括習近平的核心政策「一帶一路」倡議。

每當涉入醜聞，中國領導階層保持緘默是一貫作風，從2016年「巴拿馬文件」（Panama Papers）抖出的權貴洗錢機密，到各類婚外情指控，無一例外。

前上海政法學院副教授Chen Daoyin指出，張高麗沒有選擇，只能沉默以對，畢竟在習近平雷厲風行的肅貪行動下，人人皆知中國官員會藉勢圖色，「他就算否認也沒人信」。一般而言，中國官員往往是犯下政治或經濟罪而遭到調查時，才會被指涉入性醜聞，可說是用來加重量刑的手段。

此一事件也使中國寸步難行的 MeToo 運動再度受到關注，畢竟從無如此高層級的官員涉案。然而，Chen Daoyin認為，若他承認了相關指控，彭帥就會成為中國女權得以伸張的象徵，而這無疑會挑戰黨的威權。

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