2021「金貿獎」及「台灣精品獎」首度聯袂揭曉　為台灣企業雙金喝采

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導) 金貿獎暨台灣精品獎聯合頒獎典禮昨(24)日下午於台北南港展覽館2館隆重舉行，由經濟部部長王美花頒發「金貿獎」予15家國際貿易表現卓越企業，同時頒發「台灣精品金質獎」予10家創新表現傑出的獲獎企業。國際貿易局局長江文若、外貿協會董事長黃志芳，以及將近250家台灣企業代表近600人都共同參與了這場盛會。

2021年金貿獎暨第30屆台灣精品獎聯合頒獎典禮24日下午在南港展覽2館舉行，經濟部長王美花（左）出席與會，並頒發台灣精品「金質獎」給獲獎者。中央社

經濟部國貿局指出，2021年金貿獎包括「最佳貿易貢獻獎」與「新興市場拓銷貢獻獎」。「最佳貿易貢獻獎」得獎企業為輝瑞生物科技、環球晶圓、南帝化學、衛普實業、長春石油化學、泰洛斯、緯創資通、京元電子、速聯、住華科技及康寧玻璃；「新興市場拓銷貢獻獎」得獎企業為群創光電、友達光電、力成科技及矽品精密。



「台灣精品獎」被譽為台灣產業界的奧斯卡獎，今年已邁入第30年。30年來透過台灣精品國內外宣傳活動，不僅提升台灣產業形象，也引領台灣品牌逐步走向國際。今年台灣精品金質獎及銀質獎的獲獎產品，更充分展現出台灣精品對全世界人類生活的創新價值。

今年台灣精品獎獲獎產品中，「數位新冠肺炎抗原快篩」可快速檢測大量檢體，降低偽陽性、準確性高；「安全快閃記憶體」可提供使用者認證、資料加解密等多元功能，為物聯網時代衍生的資安問題提供解方；「儲能系統解決方案」可調度並調節電力，強化供電與電網可靠度，大幅提升系統化能源管理能力。此外，有世界首創的「浮空影像智慧音箱」，可透過整合顯示基板與特殊光學設計，成為智慧家庭的控制中心；「智慧工廠無線電子紙解決方案」賦予智能工廠全新的面貌，讓資料訊息能自動更新，大幅提高作業效率。這些令人印象深刻的台灣精品，都是產業界的亮眼標竿!

王美花部長在致詞中特別讚賞台灣企業可迅速且有效地因應疫情及市場變化，提供彈性、客製化的解決方案，努力不懈，因此持續獲得國際客戶及各國盟友的肯定。在所有企業共同努力下，去(2020)年台灣出口值達到3,453億美元，排名全球第15名，比前年進步2名，創下自1994年以來最佳表現；今年1至10月出口值更達3,642億美元，超越歷年全年高點。

經濟部長年以來協助台灣企業開拓海外市場，推廣方式也一直與時俱進、求新求變，例如透過數位科技及數位拓銷活動，協助廠商在疫情期間仍能持續透過線上及虛實整合之行銷推廣活動，爭取國際市場商機。經濟部為了表揚對國際貿易有貢獻的金貿獎與台灣精品獎得獎企業，今年也特別準備鳳梨釋迦當作禮品，在協助製造業、貿易業拓展外銷的同時，也展現出對本地小農高品質精緻農業的支持。



◾️台灣精品獎獲獎名單可上台灣精品網站https://www.taiwanexcellence.org/tw/award/2022winner查詢。

◾️直播傳送門：

https://www.youtube.com/watch?v=f-MNDKZLKQA