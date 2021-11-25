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〈時評〉吃硬不吃軟的企業

By 張國財, 台灣英文新聞－時評
2021/11/25 14:19
地球公民基金會今年9月17日表示，亞泥新城山礦業權展延20年案16日判決無效，但狀態回到申請中，可繼續採礦，盼立法院儘速修礦業法，修法規定...

地球公民基金會今年9月17日表示，亞泥新城山礦業權展延20年案16日判決無效，但狀態回到申請中，可繼續採礦，盼立法院儘速修礦業法，修法規定...

台灣遠東集團相關企業遭中國以「在環保、土地利用、員工職業健康、安全生產及消防、稅務、產品質量等方面，存在一系列違法違規行為」為由重罰，除了罰款和追稅4.74億元人民幣（約新台幣20億元）外，還收回閒置建設用地。中國對知名台商突如其來下重手，無異在中國的台商圈投下震撼彈！

寄人籬下的台商想必人心惶惶：中國剝完自家人馬雲、馬化騰的皮，換對「一家親」的遠東集團開第一槍，再來是否會接二連三，甚至遍地開花，輪到台商擔綱上演「被捐款」戲碼？

倒是吾人從環保的觀點，想到事件的另一面：在中國，遠東集團毫不猶豫的認錯、認罪、認罰，何其迅速乾脆？同樣的問題換成發生在台灣，結果會一樣嗎？

遠東集團的亞泥在花蓮新城礦區的礦權展延20年一案，因未踐行原住民族基本法諮商同意參與程序，2021／9／17遭最高行政法院判決「撤銷礦權展延處分」確定。不認錯的亞泥「對於最高行政法院的判決感到遺憾」，還強調「撤銷礦權展延」，「指展限的程序有問題，不代表礦權被取消」、「亞泥沒有停止採礦的問題」，2017年11月底到期的採礦權，至今還在「被收回」與「再展延20年」之間拔河！

台塑集團是另一個類似的例子：2009年美國國家環境保護局對台塑在德州Point Comfort與路易斯安那州Baton Rouge造成的環境破壞處以 1300 萬美元罰款；台塑德州廠在運輸過程洩漏塑膠顆粒造成河水污染，於2019年7月遭拉瓦卡港區居民與環團提告，美國聯邦法院抨擊台塑是污染環境的慣犯，台塑最終支付約台幣 15.3 億元和解金。台塑河靜鋼鐵公司因排污造成越南中部沿海地區大量魚群死亡，2016年遭越南政府罰款5億美元，台塑乖乖如數繳納。

同樣把鏡頭拉回到台灣：雖然台大公衛詹長權教授的報告指出，六輕工業區開始營運後，周邊的台西、東勢、崙背、麥寮、褒忠與四湖鄉居民的死亡率、癌症發生率、疾病就診率等比率偏高，然則，因六輕空污罹癌致死或罹患呼吸道疾病患者所提的公害訴訟，雲林地院民事庭去年10月30日出爐的宣判結果是「難以認定六輕空污與罹癌因果關係」，依法駁回民事賠償；台塑企業同一天透過律師發布聲明，重申六輕污染物排放濃度遠低於法定排放標準。

在自家地盤，號稱不敢踰越造次的企業，到人生地不熟的外國，反倒敢環保、土地，違規犯法樣樣來？這麼顛覆常人經驗法則的怪誕反差，讓人懷疑：是外國（司法）對污染企業太狠心，還是台灣（司法）對污染企業太貼心？

（作者為新竹教育大學退休副教授）
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