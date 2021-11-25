不只新冠肺炎致命　嬰幼兒染「腦脊髓膜炎」死亡率達4成　每10位就有1位為無症狀帶菌者

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）近兩年新冠疫情肆虐全球，在人人關注疫情下，都忽略了我們周遭還存在其他高危險、高致死率的流行性傳染病。醫師提醒，「流行性腦脊髓膜炎」多好發在冬、春兩季，有近三成感染者為嬰幼兒，若進展成嚴重腦膜炎敗血症，死亡率近4成，現有四價疫苗未必足以因應，建議家長能自費為家中嬰幼兒接種疫苗，超前部署「保護力」。

據資料顯示，全球每年約有超過250萬人遭受腦膜炎危害，近23萬人死亡且高達50萬人因併發症而生活失能。而在台灣近18年每年皆有本土確診案例，其代表著社區裡潛藏著感染風險，隨時皆可能爆發！

台灣兒童感染症醫學會理事長暨馬偕兒童醫院邱南昌醫師說明，每年冬、春兩季(約11月至隔年4月)正是流行性腦脊髓膜炎的好發季節，其主要透過無症狀帶菌者鼻咽喉分泌物或飛沫而感染，流行時每10位就有1位為無症狀帶菌者，若長時間親密接觸（尤其是家庭接觸者），被感染的機會是ㄧ般民眾的500-800倍，且若進展成腦膜炎敗血症，致死率高達4成，是個不可輕忽的傳染病！

與新冠肺炎相反？！流行性腦脊髓膜炎高帶菌、高重症、高死亡率 是兒童的隱形危害！

台灣兒童感染症醫學會秘書長暨馬偕紀念醫院兒童感染科主任紀鑫醫師表示，新冠肺炎的確診者中50歲以上占近5成，且重症與死亡的風險也隨年齡上升而增加，但是流行性腦脊髓膜炎則是嬰幼兒有最高的發生率與重症率，高達3成以上的感染者皆是4歲以下嬰幼兒。

紀鑫說明，一旦感染病情可能於24小時內急轉直下，約5%-20%的病患會直接進展成嚴重腦膜炎敗血症，其死亡率近4成。同時數據研究顯示，高達每5位感染者就有1人，終其一生將遭受嚴重併發症危害，如截肢、腦性麻痺、聽力喪失、智力受損、癲癇等。

另一最大差異為，嬰幼兒現階段沒有新冠疫苗可接種或一致的建議方針，但流行性腦脊髓膜炎已有疫苗可事前預防，呼籲家長更應積極施打，讓預防勝於治療！邱南昌理事長表示，根據學會預防指引，建議嬰幼兒以及嬰幼兒照護者接種疫苗。同時，也建議根據台灣流行性腦脊髓膜炎流病狀況接種疫苗，以對抗台灣流行趨勢！

此外，除嬰幼兒與照護者外，其餘高風險族群還包含：居住或即將前往高盛行地區者、先天無脾或脾臟切除者、HIV 感染者、補體缺損或免疫缺損者等，則建議同時接種B型腦膜炎雙球菌疫苗與腦膜炎雙球菌四價接合型疫苗，並維持良好衛生習慣如勤洗手、戴口罩、遠離有呼吸道症狀病人等，以加強自身保護力。

流行性腦脊髓膜炎症狀又急又兇，預防絕對勝於治療！

為提升大眾的疾病意識與預防觀念，台灣兒童感染症醫學會公布最新《流行性腦脊髓膜炎預防指引》，建議民眾可依照台灣最流行的血清型別 ，優先選擇最符合的預防型別疫苗，並搭配良好衛生習慣如勤洗手、戴口罩等。

同時，學會也以「預防流行性腦脊髓膜炎，謹記『543』保護全方面」作為口號，邱南昌呼籲『5』大族群應提高警覺並依照指引建議提前預防，當嬰幼兒出現發燒、嘔吐、躁動不安、活動力差，或成人出現劇烈頭痛、高燒不退、噁心嘔吐、神智不清等『4』大症狀時，需多加注意並及早就醫。最後，民眾也要牢記『3』招預防方式：維持良好衛生習慣、避免長時間處於密閉擁擠空間與接觸呼吸症狀患者，並透過接種疫苗及早防範。