台灣「雲門十三聲在池上」全球同步播放　精彩獨家花絮首次公開

「雲門十三聲在池上」將於線上播映，透過鏡頭跨越中央山脈傳遞滿滿的生命能量（圖／台灣好基金會＿劉振祥） 「雲門十三聲在池上」將於線上播映，透過鏡頭跨越中央山脈傳遞滿滿的生命能量（圖／台灣好基金會＿劉振祥）

(台灣英文新聞/藝文組 綜合報導)群山稻浪中起舞的「雲門十三聲在池上」將於11月27日及28日線上播映，透過鏡頭跨越中央山脈，傳遞滿滿的生命能量。

屢獲國際媒體佳評的雲門舞集藝術總監鄭宗龍經典舞作《十三聲》，甫於十月底在臺東池上秋收稻穗藝術節完成2場精彩演出，約2,000張演出票券在開賣五分鐘內即迅速完售。為此，雲門特別規劃11/27（六）、11/28（日）兩天下午2:30線上播映「雲門十三聲在池上」，除了滿足無法到現場的觀眾，更希望透過特別規劃的版本，讓粉絲從幕後獨家視角，看見精彩花絮、聽見舞者分享在池上演出的心情與成長。

藝術總監暨編舞家鄭宗龍說：「《十三聲》來自臺灣的街頭巷弄，但在池上的舞台上展現另一種與土地的連結。大自然的有機環境，帶給舞者許多挑戰，需要感受風怎麼吹、跟身後的中央山脈構成一幅美麗的圖。在劇場的演出，我們透過燈光聚焦、透過投影呈現文化意象；在池上，天光變化，舞者透過身體傳達最直接的生命力，也和觀眾共同創造獨一無二的文化記憶。」

為了讓無法親臨現場的觀眾，也能一飽眼福，雲門邀請金鐘獎提名導演程紀皓帶領拍攝團隊隨舞團到池上全程紀錄，導演在拍攝過程感性地說：「許多感動的瞬間，在幕後、透過鏡頭才被聽見、看見。由於池上的舞台比（國家）劇院更大，印象很深刻的是有一幕舞者要集體出場前必須一起倒數，依著節拍一同衝刺，然後才能在同一個拍點停下來，那是一種因應環境狀況做出的調整，而每一個調整都需要付出非常大的努力，考驗所有人的默契，因此真的很困難。」

「雲門十三聲在池上」獲文化部「藝FUN線上舞臺計畫」支持，並在臺東縣池上鄉文化藝術協會和台灣好基金會大力協助下，將於11/27（六）、11/28（日）下午兩點半，在KKTIX平台線上售票演出。

節目內容包含《十三聲》於池上秋收的演出畫面，並加碼未曾公開的「獨家花絮」，看雲門舞者在前身為米倉的空間中暖身、在黃金稻浪中走位彩排。完整節目資訊請見雲門官網。

「雲門十三聲在池上」線上演出

2021/11/27 (六) 14:30回放時間 自17:30至 11/28 (日) 13:30

2021/11/28 (日) 14:30回放時間 自17:30至 11/29 (一) 13:30

票價：新台幣$400