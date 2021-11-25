坎城影展雙料贏家《ANNETTE：星夢戀歌》　奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞主演台灣12/10上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)榮獲本屆坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的電影《A NNETTE：星夢戀歌》（Annette），即將在12月10 日台灣上映。

《A NNETTE：星夢戀歌》由法國、德國和比利時合拍的歌舞片，鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax）執導，奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Ma rion Cotillard）與「威尼斯影帝」亞當崔佛（Adam Driver）共同主演，更成為亞當首度擔綱製片的作品。

亞當崔佛《ANNETTE：星夢戀歌》中， 飾演人氣脫口秀巨星，將從紅極一時演到事業一落千丈， 再發展成一位失意的丈夫，最後演變為一位貪婪的父親。 角色的內心轉折頗大，也將是他繼《婚姻故事》（Marriage Story）之後，再度發揮驚人演技詮釋深沉反派。

這回崔佛跟鬼才名導李歐卡霍合作，更首度身兼製片任務， 光是製作本片就等待七年時間，不過他表示能跟名導合作， 等待都是值得的：「當這樣的導演想讓你拍一部電影時， 你怎麼能不答應呢？答案是如此明顯， 我只是做了一些我認為根本就不需要思考的事情。 這一切聽起來都是挑戰，但結果可能是獨一無二的。」 而他也對首度擔任製片表示：「我認為身兼製片角色， 對這個製作至關重要，它迫使你去嘗試做抽象的事情， 可以進行技術性思考，這很棒！」

崔佛稱讚李歐卡霍是「有史以來最偉大的導演之一」：「 很難總結他的導演風格，但從我的角度來看， 他無時無刻都與演員與工作人員在一起，也不用擴音器引導， 更多是專注在一個焦點，並不會遺漏任何細節，而且他很搞笑。」 卡霍也透露之所以找亞當合作，是被他的外型給吸引：「 我只在影集《女孩我最大》（Girls）中見過他， 當我第一次看到他就想：『真是一張非凡的臉蛋！』 而且他也有著迷人的體魄。」

卡霍透露：「亞當在不同時期， 比其他人更需要排練。對於某些場景，他會感到失落、崩潰， 而我要求太精確，或讓他陷入更深層的混亂。我通常不排練， 我很討厭排練，但我確實在開拍時，跟他一起排練兩場演出， 每場都排練一天，試圖安撫亞當與我自己。亞當也提出很多事情， 所以這次的演出，真的算是彼此的共同創作。」

值得一提的是，《ANNETTE：星夢戀歌》 也融合近年話題不斷的「#MeToo」議題，安排「 混血名模」水原希子，美國女高音茱莉亞布洛克（Juli a Bullock），娜塔莉曼多薩（Natalie Mendoza）等女星，飾演六名「 控訴美眉」結為女子合唱團，透過媒體採訪， 繪聲繪影指稱亞當崔佛的角色「亨利」性侵她們。 雖然這六位美眉之前選擇隱忍不說， 但現在卻因為亨利的小孩即將誕生， 讓這群美眉決定為兒少安全挺身而出。

導演李歐卡霍還刻意把這段如夢似幻的控訴場面， 打造成音樂劇形式，透過歌聲來控訴主角的不是， 堪稱大膽又新穎的敘事手法。對於為什麼想在片中加入「# MeToo」元素？卡霍也表示：「我並不是特別想要這麼做， 當我們構思電影時，#MeToo活動還尚未發起， 但它現在開始了，也有愈來愈多女性挺身而出。」

卡霍表示：「絕大多數電影，都是透過男性主導拍攝， 而從我開始拍電影以來，出現愈來愈多的女性製片人， 但仍舊還是以男性、而且還是白人為大宗， 我也希望影壇未來將有更多的非白人電影人。」

《ANNETTE：星夢戀歌》，由美國傳奇搖滾名團「Sparks」 打造原創故事並操刀配樂，2021年7月6日在第74屆坎城影展舉行全球首映後，隔日隨即法國上映後穫好評，將在12 月10日於台灣絕美獻映。

本片劇情描述脫口秀巨星亨利（ 亞當崔佛飾演），與歌劇天后安（瑪莉詠柯蒂亞飾演）墜入愛河， 兩人從舞台表演、山野幽會到激情性愛，不僅同聲詠唱歡愉， 亦哀鳴內心幽暗恐懼。他們結為夫妻的消息，更成為全球矚目焦點。 然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上， 彼此的關係也逐漸受到考驗。此時，兩人的女兒安妮特（ 黛文邁道爾飾演）誕生，而安妮特得天獨厚的歌唱天賦， 竟為夫妻兩人的關係再掀風暴。

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