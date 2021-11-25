坎城影展雙料贏家《ANNETTE：星夢戀歌》　奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞主演台灣12/10上映

(台灣英文新聞/娛樂組 綜合報導)榮獲本屆坎城影展「最佳導演」、「最佳配樂」雙料大獎的電影《ANNETTE：星夢戀歌》（Annette），即將在12月10日台灣上映。
《ANNETTE：星夢戀歌》由法國、德國和比利時合拍的歌舞片，鬼才名導李歐卡霍（Leos Carax）執導，奧斯卡影后瑪莉詠柯蒂亞（Marion Cotillard）與「威尼斯影帝」亞當崔佛（Adam Driver）共同主演，更成為亞當首度擔綱製片的作品。
亞當崔佛《ANNETTE：星夢戀歌》中，飾演人氣脫口秀巨星，將從紅極一時演到事業一落千丈，再發展成一位失意的丈夫，最後演變為一位貪婪的父親。角色的內心轉折頗大，也將是他繼《婚姻故事》（Marriage Story）之後，再度發揮驚人演技詮釋深沉反派。
這回崔佛跟鬼才名導李歐卡霍合作，更首度身兼製片任務，光是製作本片就等待七年時間，不過他表示能跟名導合作，等待都是值得的：「當這樣的導演想讓你拍一部電影時，你怎麼能不答應呢？答案是如此明顯，我只是做了一些我認為根本就不需要思考的事情。這一切聽起來都是挑戰，但結果可能是獨一無二的。」而他也對首度擔任製片表示：「我認為身兼製片角色，對這個製作至關重要，它迫使你去嘗試做抽象的事情，可以進行技術性思考，這很棒！」
崔佛稱讚李歐卡霍是「有史以來最偉大的導演之一」：「很難總結他的導演風格，但從我的角度來看，他無時無刻都與演員與工作人員在一起，也不用擴音器引導，更多是專注在一個焦點，並不會遺漏任何細節，而且他很搞笑。」卡霍也透露之所以找亞當合作，是被他的外型給吸引：「我只在影集《女孩我最大》（Girls）中見過他，當我第一次看到他就想：『真是一張非凡的臉蛋！』而且他也有著迷人的體魄。」
卡霍透露：「亞當在不同時期，比其他人更需要排練。對於某些場景，他會感到失落、崩潰，而我要求太精確，或讓他陷入更深層的混亂。我通常不排練，我很討厭排練，但我確實在開拍時，跟他一起排練兩場演出，每場都排練一天，試圖安撫亞當與我自己。亞當也提出很多事情，所以這次的演出，真的算是彼此的共同創作。」
值得一提的是，《ANNETTE：星夢戀歌》也融合近年話題不斷的「#MeToo」議題，安排「混血名模」水原希子，美國女高音茱莉亞布洛克（Julia Bullock），娜塔莉曼多薩（Natalie Mendoza）等女星，飾演六名「控訴美眉」結為女子合唱團，透過媒體採訪，繪聲繪影指稱亞當崔佛的角色「亨利」性侵她們。雖然這六位美眉之前選擇隱忍不說，但現在卻因為亨利的小孩即將誕生，讓這群美眉決定為兒少安全挺身而出。
導演李歐卡霍還刻意把這段如夢似幻的控訴場面，打造成音樂劇形式，透過歌聲來控訴主角的不是，堪稱大膽又新穎的敘事手法。對於為什麼想在片中加入「#MeToo」元素？卡霍也表示：「我並不是特別想要這麼做，當我們構思電影時，#MeToo活動還尚未發起，但它現在開始了，也有愈來愈多女性挺身而出。」
卡霍表示：「絕大多數電影，都是透過男性主導拍攝，而從我開始拍電影以來，出現愈來愈多的女性製片人，但仍舊還是以男性、而且還是白人為大宗，我也希望影壇未來將有更多的非白人電影人。」
《ANNETTE：星夢戀歌》，由美國傳奇搖滾名團「Sparks」打造原創故事並操刀配樂，2021年7月6日在第74屆坎城影展舉行全球首映後，隔日隨即法國上映後穫好評，將在12月10日於台灣絕美獻映。
本片劇情描述脫口秀巨星亨利（亞當崔佛飾演），與歌劇天后安（瑪莉詠柯蒂亞飾演）墜入愛河，兩人從舞台表演、山野幽會到激情性愛，不僅同聲詠唱歡愉，亦哀鳴內心幽暗恐懼。他們結為夫妻的消息，更成為全球矚目焦點。然而當亨利的事業開始下滑，安的事業卻蒸蒸日上，彼此的關係也逐漸受到考驗。此時，兩人的女兒安妮特（黛文邁道爾飾演）誕生，而安妮特得天獨厚的歌唱天賦，竟為夫妻兩人的關係再掀風暴。
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