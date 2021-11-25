冷空氣逐漸減弱　北台灣天氣偏涼　30日起鋒面快速掠過　12/2可能創入冬最低溫

冷空氣逐漸減弱，氣溫繼續回升，但下週二(30日)鋒面快速掠過，下週四(12/2)有機會創入冬最低溫。 冷空氣逐漸減弱，氣溫繼續回升，但下週二(30日)鋒面快速掠過，下週四(12/2)有機會創入冬最低溫。 (來源 中央社)

（台灣英文新聞／生活組 綜合報導）冷空氣逐漸減弱，氣溫繼續回升，各地早晚仍較涼，明（26）日東北季風南下，北部、東北部天氣再轉涼，不過此波冷空氣很弱，但下週二(30日)鋒面快速掠過，強乾冷空氣緊接南下，下週四(12/2)有機會創入冬最低溫。

根據中央氣象局網站，截至上午7時，本島平地最低溫落在苗栗縣西湖鄉13.1度，其次是新竹縣寶山鄉和南投縣中寮鄉14.4度；外島的金門縣、連江縣也只有13.7度和13.9度。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」表示，今(25)日冷空氣續減弱，氣溫繼續回升，北部仍偏涼，中南部白天舒適微熱、早晚涼。北海岸、東半部有局部短暫雨，南海中雲移入，屏東亦有零星飄小雨的機率；西半部多雲時晴。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，明日、週六(26、27日)東北季風南下，冷空氣很弱，北台氣溫略降，天氣偏涼，北海岸、大台北東側及東半部有局部雨；新竹以南晴時多雲，中南舒適微熱早晚涼。

到了下週日，一(28、29日)東北季風減弱，氣溫逐日回升，北海岸及東半部有局部雨，桃園以南晴時多雲，中南微熱早晚涼。。

吳德榮提醒，下週二(30日)鋒面快速掠過，強乾冷空氣緊接南下，北台短暫濕冷、迅速轉乾冷。下週三(1日)起乾冷空氣籠罩，各地晴冷，夜間「強輻射冷卻」加成，下週四(2日)清晨有機率創下入冬最低溫紀錄。

吳德榮表也補充說明，這些終究是7天之後的模擬，有理論上的「不確定性」存在，未來有可能再調強或調弱，應繼續密切觀察。至於其強度等級仍有變動，無需過早「押寶」。