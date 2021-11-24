【2021年開放國會論壇】 台歐升溫 立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞10議員議員訪台

2021年「開放國會論壇」將於12月2日到3日以實體及視訊混合方式召開，其中立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三國共10位議員將來台參加論壇，並拜... 2021年「開放國會論壇」將於12月2日到3日以實體及視訊混合方式召開，其中立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞三國共10位議員將來台參加論壇，並拜會政要及各部會。（圖／外交部）

（台灣英文新聞／ 政治組 綜合報導）繼歐洲議會訪團後，波羅的海三國共10位議員將於下週訪台，參加今（2021）年的「開放國會論壇」，其中6位立陶宛國會友台小組議員預計於28日抵台。一行人也將拜會總統蔡英文及各部會，並規劃參訪台灣文經建設。

「開放國會論壇」由立法院、外交部、美國國際民主協會（NDI）與台灣亞洲交流基金會合辦，外交部指出，今年主題為「後疫情時代之開放國會─韌性之全球案例及2022年後之規劃」，於12月2日到3日在台北以實體及視訊方式同步舉行。

據悉，來自美、日、德、、英、法、歐盟等15國的21位議員將以線上方式參與，實體會談則有立陶宛、愛沙尼亞、拉脫維亞等五國12位議員出席，其中包括立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）、拉脫維亞國會友台小組主席福燦（Janis Vucans）、愛沙尼亞國會友台小組主席楊森（Jüri Jaanson）以及台灣友邦貝里斯國會眾議院議長伍茲（Valerie Woods）。

由於立陶宛國會正當會期，議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）無法隨團前來，但將以視訊參與會議，據悉，希米利特明年初計劃訪台。

外交部發言人歐江安表示，波羅的海三國議員除了出席論壇，將會、晉見總統蔡英文，拜會立法院長游錫堃、行政院長蘇貞昌，此外也將拜訪國發會、經濟部、科技部等部會，並規劃參訪台灣文經建設。

歐江安指出，台灣與歐洲國家近期雙邊整體關係及合作交流程度不斷提升，波海三國國會的友台小組多次以致函及聯署形式，支持台灣深化參與國際事務。駐立陶宛台灣代表處也已於11月18日掛牌運作。

她強調，政府將持續與波海三國國會等加強合作，共同對抗專制政權的擴張與侵犯，堅定捍衛共享的民主、自由、法治及人權等普世價值。