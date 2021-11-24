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小行星撞地球怎麼辦？NASA發射飛行器 測試撞擊以改變路徑

該飛行器將花上近10個月的時間找到目標小行星，如果計畫成功，將是人類史上第一次以「人為方式」改變太陽系天體的動力學。

By 國際組, 台灣英文新聞
2021/11/24 18:34
即將前往撞擊小行星的飛行器DART在SpaceX的火箭「獵鷹九號」（Falcon 9）上。（圖/美聯社）

即將前往撞擊小行星的飛行器DART在SpaceX的火箭「獵鷹九號」（Falcon 9）上。（圖/美聯社）

（台灣英文新聞 / 國際組 綜合報導）美國太空總署（NASA）週二（23日）發送了一個太空飛行器，模擬小行星撞地球時，在軌道上攔截並將其撞離軌道，以拯救地球免於末日威脅。

這次參與測試的飛行器名為DART，是雙重小行星轉向測試（Double Asteroid Redirection Test）的縮寫，於昨日在加州范登堡太空基地（Vandenberg Space Force Base）進行發射。

由SpaceX的火箭「獵鷹九號」（Falcon 9）將要價3.3億美元的飛行器送上太空。

來自約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)應用物理實驗室的Nancy Chabot說，飛行器不會摧毀小行星，而是會導致小行星的位置產生巨大變化，讓它不要和地球碰撞。

美聯社指出，若一切順利，它將在2022年9月正面撞擊雙重小行星——「迪迪莫斯」（Didymos）與其衛星「迪莫弗斯」（Dimorphos）。

「迪莫弗斯」是一顆直徑 525 英尺（160 米）的小行星，時速為 15,000 英里/小時（相當於24,139 公里/小時），到時候飛行器將以時速23,760公里的速度衝撞「迪莫弗斯」，改變其軌道。

若計畫成功，將是人類史上第一次以「人為方式」改變太陽系天體的動力學。NASA表示，雖然目前已知沒有一顆小行星會與地球發生撞擊，且未來百年它們都沒有太大機會撞擊地球，不過在外面的確有大量和地球接近的小行星，而行星防禦（planetary defense）的關鍵就是在小行星們成為威脅之前找到它們，並將它們撞離軌道。
小行星
NASA
美國太空總署
世界末日
SpaceX

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更新時間 : 2021-11-24 19:23 GMT+08:00

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