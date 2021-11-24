台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海　幾乎全台有感

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣時間今天(11/24)17:55:19, 發生芮氏規模5.2地震, 位置在北緯 24.04度，東經 122.41度即在花蓮縣政府東方 80.6 公里 ，位於臺灣東部海域 ，地震深度：25.5公里。

各地震度（級）如下： (TN製表;資料來源:中央氣象局)

宜蘭縣地區最大震度 3級 臺中市地區最大震度 1級 臺東縣地區最大震度 1級 桃園市地區最大震度 1級 基隆市地區最大震度 1級 新竹縣地區最大震度 1級 新竹市地區最大震度 1級 花蓮縣地區最大震度 2級 南投縣地區最大震度 2級 新北市地區最大震度 2級 臺北市地區最大震度 2級 雲林縣地區最大震度 1級 彰化縣地區最大震度 1級 嘉義縣地區最大震度 1級 苗栗縣地區最大震度 1級

傳聞說，強震來襲時要先馬上把家裡的大門打開，以免地震讓大門變形，逃不出去。這到底是不是正確的？​中央氣象局報地震臉書22日指出:這是大錯特錯啊！​

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(圖/中央氣象局報地震臉書)