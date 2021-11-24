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台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海　幾乎全台有感

傳聞說，強震來襲時要先馬上把家裡的大門打開，以免地震讓大門變形，逃不出去。這到底是不是正確的？​中央氣象局報地震臉書22日指出:這是大錯特錯！​

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By 宇妍, 台灣英文新聞－編輯
2021/11/24 18:06
台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海　幾乎全台有感

(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣時間今天(11/24)17:55:19, 發生芮氏規模5.2地震, 位置在北緯 24.04度，東經 122.41度即在花蓮縣政府東方 80.6 公里 ，位於臺灣東部海域 ，地震深度：25.5公里。

各地震度（級）如下：(TN製表;資料來源:中央氣象局)

宜蘭縣地區最大震度 3級

臺中市地區最大震度 1級

臺東縣地區最大震度 1級

桃園市地區最大震度 1級

基隆市地區最大震度 1級

新竹縣地區最大震度 1級

新竹市地區最大震度 1級

花蓮縣地區最大震度 2級

南投縣地區最大震度 2級

新北市地區最大震度 2級

臺北市地區最大震度 2級

雲林縣地區最大震度 1級

彰化縣地區最大震度 1級

嘉義縣地區最大震度 1級

苗栗縣地區最大震度 1級

傳聞說，強震來襲時要先馬上把家裡的大門打開，以免地震讓大門變形，逃不出去。這到底是不是正確的？​中央氣象局報地震臉書22日指出:這是大錯特錯啊！​

關於地震來襲時第一件要做的事情，網路上有各式各樣的謠言，讓人頭昏眼花：到底是關瓦斯、開大門，還是躲到桌子底下？​

【正確觀念】立刻 採取「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下！​

為什麼不是先開門呢？​

當足以讓大門變形的地震發生時，我們衝去開門的路上，可能早就因為劇烈的搖晃而跌倒、或被家具或建築等掉落物砸傷。​

由此可知，除非你就站在大門門口，否則強震來襲時，千萬不要四處奔跑！​

同理可證，若不是正在廚房煮飯，可以當下關掉瓦斯，也不要拋棄自身的安全而跑到大老遠關閉火源和瓦斯唷～​

​(中央氣象局報地震臉書)

延伸閱讀：​
內政部消防署：地震時，先打開大門?關閉火源及瓦斯?這些是正確的嗎??​
https://bit.ly/3qZgBrI
內政部消防署：消防防災館之地震防災​
https://bit.ly/3crDdsv

台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海　幾乎全台有感

台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海　幾乎全台有感(圖/中央氣象局報地震臉書)
地震
花蓮外海
開門
大錯特錯
中央氣象局
報地震

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更新時間 : 2021-11-24 19:23 GMT+08:00

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