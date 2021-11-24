(台灣英文新聞/生活組 綜合報導) 台灣時間今天(11/24)17:55:19, 發生芮氏規模5.2地震, 位置在北緯 24.04度，東經 122.41度即在花蓮縣政府東方 80.6 公里 ，位於臺灣東部海域 ，地震深度：25.5公里。
各地震度（級）如下：(TN製表;資料來源:中央氣象局)
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宜蘭縣地區最大震度 3級
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臺中市地區最大震度 1級
臺東縣地區最大震度 1級
桃園市地區最大震度 1級
基隆市地區最大震度 1級
新竹縣地區最大震度 1級
新竹市地區最大震度 1級
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花蓮縣地區最大震度 2級
南投縣地區最大震度 2級
新北市地區最大震度 2級
臺北市地區最大震度 2級
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雲林縣地區最大震度 1級
彰化縣地區最大震度 1級
嘉義縣地區最大震度 1級
苗栗縣地區最大震度 1級
傳聞說，強震來襲時要先馬上把家裡的大門打開，以免地震讓大門變形，逃不出去。這到底是不是正確的？中央氣象局報地震臉書22日指出:這是大錯特錯啊！
關於地震來襲時第一件要做的事情，網路上有各式各樣的謠言，讓人頭昏眼花：到底是關瓦斯、開大門，還是躲到桌子底下？
【正確觀念】立刻 採取「趴下、掩護、穩住」的動作，躲在桌下！
為什麼不是先開門呢？
當足以讓大門變形的地震發生時，我們衝去開門的路上，可能早就因為劇烈的搖晃而跌倒、或被家具或建築等掉落物砸傷。
由此可知，除非你就站在大門門口，否則強震來襲時，千萬不要四處奔跑！
同理可證，若不是正在廚房煮飯，可以當下關掉瓦斯，也不要拋棄自身的安全而跑到大老遠關閉火源和瓦斯唷～
(中央氣象局報地震臉書)
延伸閱讀：
內政部消防署：地震時，先打開大門?關閉火源及瓦斯?這些是正確的嗎??
https://bit.ly/3qZgBrI
內政部消防署：消防防災館之地震防災
https://bit.ly/3crDdsv
台灣24日傍晚近6點發生規模5.2地震•震央在花蓮外海 幾乎全台有感
(圖/中央氣象局報地震臉書)