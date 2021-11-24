台北老爺 & 日本航空『空中饗宴』第四彈 暢遊釧路鶴居村、真實體驗北國秘境

疫情漸漸回穩、旅遊市場回溫，台北老爺與日本航空宣布，5月份因疫情延期之第四彈『空中饗宴』住房行程，將於12月18日重啟，再次帶領大家前進北國釧路秘境，一探以丹頂鶴故鄉聞名、有日本最美村莊之稱的『鶴居村』。另外，再出發之空中饗宴第四彈也持續前三波獨家特色~百分百還原日本航空商務艙餐點，享有最獨特機師視角飛航體驗，及與日本當地同步連線導覽。本次更特別端上北海道鄉土美食『鮭魚鏘鏘燒』及金牌手工起司等，讓大家從交通、觀光、特產、美食四方面，都像真正出國玩了一趟般的感動。

參加本次【JAL日本在地美食之旅~釧路鶴居村】，台北老爺酒店特地現場實境再現「飛機機艙」及「機場貴賓休息室」，並由日本航空提供，以日航機師第一視角模擬飛航及降落於日本釧路機場過程，讓旅客完整體驗從登機到飛抵日本的逼真旅遊感。當然現役日航空服員，也會如搭機一般，全程為賓客提供服務。

旅遊部分，也安排與北海道當地同步連線，由鶴居村村長為大家進行達人導覽，介紹如鶴見台、釧路溼原及音羽橋等名勝地。另外，酪農業發達的鶴居村也特別空運來台其當地特產名物，包含獲獎金牌起司、手作冰淇淋、釧路溼原天然蜂蜜及由當地山葡萄所釀製紅酒等，讓賓客不但看得到、摸得到，還可吃得到，滿足旅遊不可或缺的真實互動感受。

行程晚餐除百分百還原日航商務艙機上餐外，本次也特別配合主題、推出北海道當地特色，如奶油烤男爵馬鈴薯、甜蝦佐海膽珍味、松葉蟹三杯醋物。台北老爺酒店日式料理主廚藍文彬也特別準備北國招牌美食『鮭魚鏘鏘燒』，以鋁箔紙包入鮭魚及干貝、再以鐵板燜煮，充分保留其中海味菁華，與烤肉、石狩鍋，並列為北海道三大鄉土料理，為當地人最愛的家常美味。

『日本在地美食之旅~釧路鶴居村』空中饗宴住房專案6,588元起，12月18日(六)限量15間，最後倒數搶訂，請來電(02)2542-3266轉台北老爺酒店訂房組。