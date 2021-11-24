教育部品德教育特色學校6校全壘打 新北獲獎數全國第一

金陵女中期待學生除自身擁有豐富生命且能豐厚他人，遇見更好的自己。(照片來源：新北市政府提供) 金陵女中期待學生除自身擁有豐富生命且能豐厚他人，遇見更好的自己。(照片來源：新北市政府提供)

110年度教育部品德教育特色學校 ，全國有國小17 所、國中6所與高中3所共26所學校獲獎，當中新北市就佔6所學校，為獲獎校數全國第一。新北市教育局表示，今年度推薦的6所學校 參加評選全數獲選，著實令人振奮。而大觀國中及金陵女中更是獲獎國中及高中唯一受邀在全國觀摩及表揚 大會進行分享的學校。

新北市教育局表示，新北市學校推動品德教育不遺餘力， 學校透過各式課程與活動形塑友善校園文化。今年度推薦的6所學校 參加評選全數獲選，分別是新北市光復國小、永定國小、中信國小、大觀國中、 溪崑國中及金陵女中共6校榮獲 數量更高居全國之冠。

大觀國中推動品德教育融入行事曆中， 母親節前夕辦理七年級懷孕體驗，學生一整天將3公斤重物綁身上體 驗母親懷孕辛勞，讓孩子與家人有進一步情感交流。在9月感恩月舉 辦蒙面大聲公活動，讓孩子無壓力上台道出與老師小故事。 導師們也驚喜表示，原來台上的Box-man是我的學生， 為他們做過的事竟然還記得。

金陵女中由校訓厚生出發， 期待學生除自身擁有豐富生命且能豐厚他人，遇見更好的自己。 學校透過品德課程活動的設計，如讓學生參加服務學習， 在活動中學習滋長綻放芬芳，期許女孩透過建立關懷共好生命態度， 以及是非公義的道德勇氣。

溪崑國中以教育家杜威的教育即生活理念發展各類品德活動 ，例如敬師奉茶、幸福一日捐、扶少團跳蚤市場義賣、敬老服務、 特教體驗及環保愛心園遊會等，也進行每月品德之星表揚、 品德集點卡、模範生牆及品德廊道標語設計等，培養學生良好品德。

中信國小為落實品德教育，建置優化6處校園空間營造品德 教育氛圍。例如在生態農場設置小型生態池， 飼養蓋斑鬥魚及錦鯉魚，讓孩子從魚類的成長中領悟生命的奧秘外， 更學會如何尊重生命及關懷他人。

永定國小用口說好話、身行好事、 心存好意來激發引導學生思辨、澄清、接納、熱愛生命與愛己愛人。 特別的是，全校師生皆學習武術，透過道、體、技、用、心的五術， 涵養智、信、仁、勇、嚴的五德，以形養性促進孩子身心健全， 全人發展。

光復國小結合國際教育強調尊重多元價值， 將品德議題融入雙語教學與國際接軌。 學校也將品德與食農教育結合辦理敬師活動， 用生命教育教導學生感恩與關懷， 將品德落實融入於孩子的日常生活中。

大觀國中。照片來源：新北市政府教育局提供

溪崑國中辦理教師節慶祝大會，敬師奉茶學習感恩。(照片來源：新北市政府提供)

中信國小設置小型生態池，讓孩子從魚類成長領悟生命的奧秘外，學會如何尊重生命及關懷他人。(照片來源：新北市政府提供)

永定國小師生皆學習武術，孩子用五德陶冶心智。(照片來源：新北市政府提供)

光復國小將品德與食農教育結合，辦理敬師活動。(照片由新北市政府提供)