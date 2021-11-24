台灣6家「大到不能倒」銀行　向金管會提交「生前契約」

中國信託是6家「大到不能倒」系統性重要銀行之一（台灣英文新聞／宇妍攝影） 中國信託是6家「大到不能倒」系統性重要銀行之一（台灣英文新聞／宇妍攝影）

（台灣英文新聞／財經組 綜合報導）金管會昨(23日)公布「大到不能倒」系統性重要銀行，名單和去年相同，即中信銀、國泰世華銀、北富銀、兆豐銀、合庫及一銀，金管會日前已收到6家銀行的「生前契約」經營危機應變措施，將和中央存保公司檢視計畫合理及妥適性。

金管會銀行局主秘侯立洋昨在例行記者會宣布，2021年度系統性重要銀行（D-SIBs，俗稱「大到不能倒」銀行）名單，和2020年度相同，仍為中國信託銀行、國泰世華銀行、台北富邦銀行、兆豐銀行、合作金庫以及第一銀行。

今年8月底前，6家銀行已向金管會及存保公司申報「經營危機應變措施」，外界俗稱「生前契約」，即萬一銀行碰到重大問題，包含流動性危機、資本適足比率不足或其他重大經營危機，銀行相應的解決措施和方案，以降低對其他金融機構的衝擊。

侯立洋指出，目前正由存保檢視報告，後續金管會將再行評估銀行提交的措施合理性、可行性及妥適性，並出具審核意見，若銀行提交的應變措施不夠妥適，將請銀行調整。

D-SIBs在金融市場具領導性地位，侯立洋說，金管會將特別關注6家銀行狀況，希望銀行相關業務或作為起示範作用，若6家銀行行為不妥，金管會將斟酌實際情形及市場地位，嚴格檢視及處理，例如兆豐銀行6月因房貸業務缺失遭金管會重罰新台幣1000萬元，即因其為大型重要銀行，不會像規模相對小的銀行，有酌減量刑的情況。

依據規定，D-SIBs應自被指定日次年起，分4年平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求。為因應疫情衝擊並強化銀行中介功能，金管會已延後提列2%內部管理資本要求時程，銀行可自2022年至2025年分4年提列完成，至2025年時，D-SIBs普通股權益比率須達11%、第一類資本比率須達12.5%、資本適足率須達14.5%。

D-SIBs中有5家銀行在2019年被指定，因此今年要達到普通股權益比率為8%、第一類資本比率為9.5%、資本適足率11.5%，第一銀行2020年才被指定，因此今年應達到的3大指標，都比前述銀行的資本標準少0.5個百分點。目前6家D-SIBs資本適足比率均符合當年度最低資本要求，且皆通過今年度監理壓力測試。

若進一步以2025年標準來看，目前僅兆豐銀行資本適足率、第一銀行第一類資本比率及資本適足率還未達到2025年要求，其餘4家都已提前達標。至於尚未達標的2家銀行配發股利是否會受影響？侯立洋說，任何銀行配發股利，金管會都會檢視對資本結構是否妥適，去關心和注意。

綜合金管會新聞稿與中央社報導，為確保銀行體系健全以支持實體經濟發展，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，以降低其如發生經營風險對金融體系之衝擊，金管會先前邀請中央銀行、財政部及中央存款保險公司（下稱存保公司）組成工作小組，完成D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於108年(2019年) 12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」之令，並於同年公布次一年度D-SIBs之5家銀行，及於109年(2020年) 增列第一商業銀行。