運動後膝蓋痛竟是長腫瘤！台灣醫：好發於20至40歲　嚴重恐骨折且復發率高

巨大細胞瘤常見於20至40歲左右的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨。（示意圖／pixabay) 巨大細胞瘤常見於20至40歲左右的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨。（示意圖／pixabay)

（台灣英文新聞／醫藥組 綜合報導）國人的健康意識抬頭，近幾年來許多人都養成良好運動習慣，40歲的陳先生在平常忙碌工作後，假日也會去爬爬郊山，但某次爬完山後，左膝的疼痛感越來越強烈，甚至有幾個晚上痛醒過來，求診後竟發現是巨大細胞瘤在作怪。



陳先生一開始以為是爬山造成的肌肉扭傷，在藥局買了痠痛貼布，但是症狀卻是有增無減，最後便前往醫院求診。經X光檢查發現左側遠端股骨靠近關節處，有一處直徑10公分的蝕骨性病灶；在綜合病人的年紀，症狀與影像學特徵，醫師研判極有可能是巨大細胞瘤，在告知病情後，陳先生隨即陷入沈思，之後安排病理切片檢查也進一步確認此診斷。



台北市立聯合醫院中興院區骨科主治醫師張彧銓指出，巨大細胞瘤常見於20至40歲左右的病人，好發在遠端股骨及近端脛骨，也就是膝關節周圍的長骨，共通臨床表現包括腫痛及無法負重；這是一種相對常見的良性腫瘤，雖然良性但是局部侵犯性卻非常高，如果忽略，最後甚至會有遠端轉移與病理性骨折發生。

一般臨床上的治療步驟包括：腫瘤刮除、輔助冷凍治療、異體骨或人工骨提供暫時的結構性支撐加上鋼板固定，是常用且有效的手術治療方式。



張彧銓說明，巨大細胞瘤局部侵犯性非常高，隨之而來是高復發的比率，在早期報告中甚至高達三成；高復發率的特性，在手術時候特別考驗手術醫師耐心，因此仔細的腫瘤刮除是最重要步驟，刮除後加上輔助冷凍治療和藥物使用，復發百分比已然大幅降低。



有許多病友看到前立委住院才發現腫瘤轉移的新聞，會擔心自己也有未發現的腫瘤，的確有許多腫瘤在早期沒有症狀，不容易發現，張彧銓誠心建議民眾，除了要培養良好生活習慣及規律運動外，「早期發現，早期治療」更是重要一環，當發現身體有不尋常腫脹、疼痛甚至半夜痛醒這些症狀，一定要尋求專業意見，以免造成難以挽救傷害。