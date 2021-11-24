新北陸海夾攻大力腕 臺北港空氣品質維護區減量成效顯著

為加強管制力道，新北市自去(2020)年9月25日 正式公告臺北港為新北市第一處、也是全國第一處空氣品質維護區， 率先管制行駛於其內的柴油車輛，自今(2021)年4月起更將港區 管制延伸至船舶排煙稽查。臺北港內除有以24小時車牌辨識系統稽 查取締未依規定取得排煙檢驗合格紀錄的柴油車輛， 同時嚴密監控進港船舶的排煙狀況，目前已告發裁處432輛次柴油 車及4艘船舶。

程大維局長表示，經統計一、二期未妥善保養的柴油車， 其空氣污染物排放量為三至五期車的2至6倍不等。 臺北港為新北市轄區內重要商港，每年進出車輛高達120餘萬輛次 ，其中一、二期柴油車輛約占9.7％。 因此新北市政府依據空氣污染防制法第40條授權，於2020年9月25日公告臺北港為全國第一處空氣品質維護區， 管制一、二期一年內無檢驗合格紀錄之柴油車輛， 並運用科技執法車牌辨識系統， 迄今已查獲違反臺北港空品維護區管制規定之柴油車共432輛次， 均已依法開罰並限期改善完成。而自公告至今，進出港區的一、 二期柴油車已減少50%以上， 大幅降低未妥善保養的老舊車輛所產生之污染， 落實空品維護區之精神。

此外，環保局以「嚴密監控、提高稽查頻率」的手段， 加嚴管制臺北港區內外陸、海污染源之空氣污染物排放， 包含臺北港區內、外營建工程及堆置場一併加嚴管制， 除要求業者落實污染防制措施，同時推動智能監控， 要求業者自主管理改善。經統計，於公告空氣品質維護區管制後， 該區域的PM 10 減量349噸、PM 2.5 減量126公噸、氮氧化物減量2,533公噸， 顯見管制已見成效。未來亦將持續擴大管制臺北港空品維護區， 期能有效降低臺北港之環境負荷。

除管制陸上移動污染源外， 環保局亦針對港區內海上移動污染源「船舶」主動稽查。經統計2020年約有4,880艘次船舶進出臺北港， 且依據行政院環保署港區排放清冊資料顯示， 港區內空氣污染排放來源以船舶為主，因此， 環保局今年度與交通部航港局攜手， 主動針對進港船舶不定期稽查其排煙情形，迄今已稽查57艘船次， 其中有4艘船舶排煙污染事實明確，已由交通部航港局依據商港法第 37條跟64條開罰逕行裁處，每艘船裁罰10萬元罰鍰。

照片來源：新北市政府環境保護局提供

照片來源：新北市政府環境保護局提供