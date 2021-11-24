中華電信HiNet光世代x Netflix 點亮全家影劇魂

中華電信HiNet光世代攜手Netflix推廣旗艦影集《 華燈初上》，首季將於11月26日在Netflix獨家上架， 精彩的原創台劇內容、六星級卡司及高規格製作，被譽為2021年 必看台劇之一。HiNet光世代緊抓追劇族的胃口，「Hi! Netflix」方案除享有2年Netflix月租5折優惠外， 限時再提供加碼好康，最高現賺8,800元(註)， 就是要滿足全家的影劇魂。

旗艦原創台劇《華燈初上》以1988年台灣林森北路「條通文化」 為背景，由林心如、楊謹華飾演的兩位媽媽桑，帶領謝欣穎、 劉品言、郭雪芙等風情萬種的紅牌酒店小姐， 上演愛恨情仇交織而成的時代寫實劇， 紙醉金迷奢侈浮華的享樂氛圍中卻隱藏著神秘刑事案件； 為完美還原林森北路歌舞昇平的榮景， 劇組特別斥資千萬打造的寫實場景及奢華絢麗的妝髮造型亦備受矚目 。

中華電信「Hi!Netflix」方案結合HiNet光世代及N etflix高級版，12/1起至12/31止， 無論是新舊客戶申請300M(含)以上速率，即享Netflix 月租5折超值優惠，收看上萬部熱門影劇及精彩獨家作品， 最多可支援4個裝置同時收看；限時再加碼Wi-Fi全屋通( Wi-Fi 5_4T4R)乙台月租0元及商品卡1,000元， 經由網路門市申請成功，再享專屬禮Hami Point 300點，超強助攻讓全家人在家中各個角落都能飆網追劇！ 想了解更多資訊或申請方式，請洽客服專線0800-080- 412或至Hi!Netflix方案網頁。