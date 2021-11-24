斬斷殖民過往 巴貝多廢除英女王元首地位喜奔共和

加勒比島國巴貝多廢除英國女王伊莉莎白二世的國家元首地位，揮別殖民歷史，走向共和。(圖／美聯社） 加勒比島國巴貝多廢除英國女王伊莉莎白二世的國家元首地位，揮別殖民歷史，走向共和。(圖／美聯社）

（台灣英文新聞／張雅鈞 綜合外電報導）前英國殖民地、加勒比島國巴貝多，將於下週解除英國女王伊莉莎白二世的國家元首身份，為400年來的殖民史歷史畫下句點。

自1625年5月14日第一艘英國船隻靠岸，巴貝多（Barbados）成為英國殖民地，直到1966年11月30日宣布獨立，但依然是大英國協（Commonwealth of Nations）以及大英國協王國（Commonwealth realm）的成員。

路透社指出，伊莉莎二世為巴貝多及包含英國、澳洲、加拿大在內等其他15個國家的元首，巴貝多認解除其君主身份是一種自信的表現，也是與殖民歷史切割的方式。

巴貝多歷史學家貝克爾斯爵士（Sir Hilary Beckles）表示，「這是殖民史在身心上的終結」，並稱對巴貝多、加勒比地區及所有後殖民社會來說都是一個歷史性的時刻。

「這個島嶼的人民不僅為自由與正義而鬥爭，也為擺脫帝國與殖民當局的暴政而戰，」貝克爾斯爵士說道。

獨立後的巴貝多，55年來致力於掙脫與殖民母國的束縛，推行共和化。巴貝多當局於2020年9月16日宣布，準備取消英女王的國家元首地位，並於隔（2021)年9月28日和10月6日，分別於眾議院和參議院通過法案，廢除女王國家元首地位。

10月20日時任巴貝多總督、該國首位律師梅森（Sandra Prunella Mason）當選成為該國首任總統，任命於11月30日生效。同時，巴貝多也於2021年11月退出大英國協王國（但仍為大英國協成員）並正式成為共和國。

報導指出，巴貝多廢除女王元首身份的舉動是近30年首見，這也可能成為其他前殖民國試圖與脫離英國君主制的預兆，英國正為伊莉莎白二世近70年統治的落幕以及王儲查爾斯的登基做準備。

報導也指出，查爾斯將出席在巴貝多首都布里奇敦所舉行的共和制慶祝活動。